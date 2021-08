Juan Mari Aburto: "este año no hay Aste Nagusia, ni tampoco no fiestas"

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha advertido de que este año no habrá en la ciudad "ni Aste Nagusia" ni "no fiestas" y ha anunciado "tolerancia cero" con los comportamientos "incívicos e irresponsables ni los intentos de esquivar la ley, las medidas sanitarias o las obligaciones". Asimismo, ha señalado que se han impuesto hasta la fecha más de 19.000 multas durante la pandemia, 1.800 por botellones, y que "se va a seguir multando".



Aburto ha hecho estas advertencias en una intervención ante los medios, desde el salón árabe del Ayuntamiento, con motivo de la proximidad de las fechas en las que se debía celebrar la Semana Grande de la ciudad, suspendida por la pandemia.



En este sentido, ha añadido que el dispositivo policial, coordinado entre Ertzaintza y Policía Municipal, este año va a ser "muy importante" y ha recordado que la plantilla de agentes locales actual cuenta con más de 130 efectivos.



Sin embargo, por motivos de seguridad y "no dar pistas" a quien tenga pensado incumplimientos, no ha dado detalles del dispositivo ni de la cifra de agentes en activo "uniformados y no uniformados" que vigilarán o patrullarán del 21 al 29 de agosto ni de las zonas que especialmente estarán vigiladas ya que "estaría avisando".



Aburto ha reiterado su llamada a la "responsabilidad y el respeto a las medidas sanitarias" y ha afirmado que "no hay ninguna excusa" para incumplirlas. En todo caso, ha puntualizado que con este llamamiento "no señalo ni criminalizo a nadie en concreto porque este virus no entiende de edades ni de tipos ni grupos de personas" porque todos "compartimos el problema y la solución".



El alcalde ha comenzado su intervención recordando que, a las puertas de las fechas en que se hubiera debido celebrar la Aste Nagusia 2021, Bilbao supera "de manera amplia" los 500 casos de incidencia por 100.000 habitantes y esto "no es ninguna broma", porque "no son 50, sino que estamos en zona roja, en situación crítica y, en definitiva, ante dramas humanos y fallecidos que están aquí y no hay que olvidar en ningún momento ni bajar la guardia".

Aburto ha pedido a la ciudadanía de la Villa "precaución, responsabilidad y prudencia" porque "hay que respetar las medidas sanitarias y las distancias y no participar y evitar aglomeraciones".



En este sentido, ha añadido que "esta pandemia solo se vence si todos somos conscientes de lo que supone la actual situación porque el comportamiento de cada uno no es neutro, tiene consecuencias, y de lo que hagamos cada uno puede depender la salud o la vida de otra persona, de un familiar y eso es una gran responsabilidad".



"Solo si somos solidarios y mostramos civismo saldremos de esta situación y mientras seamos capaces de extremar la precaución", ha reiterado, incidiendo en que "el objetivo no ha cambiado y debe ser el mismo: vencer el virus para recuperar la esperanza y la ilusión".



Sin embargo, ha añadido que "esto, no vale decirlo y luego tengamos más de 500 casos de tasa". En esa línea, ha anunciado que "se va a seguir multando y sancionando las faltas de respeto", además de "vigilar para que no se produzcan situaciones indeseables durante estos días y mostrar tolerancia cero con los comportamientos incívicos a quien ponga en riesgo la integridad y la vida de las personas en esta ciudad".



En Bilbao, ha proseguido, "precaución y prudencia ante el virus; el resto está de más y sobra de nuestras calles porque queremos que bajen los casos y triunfe la salud y tenemos que seguir trasladando ese mensaje en el que creemos y sabemos que es el que entiende mayoritariamente la ciudadanía".



A partir de ahí, ha remarcado, "hay que hablar de medidas coercitivas" y, tras recordar que en lo que va de pandemia se llevan en la capital impuestas más de 19.000 sanciones, 1.800 en concreto por botellón, ha afirmado que "estamos actuando y vamos a seguir haciéndolo con firmeza porque nos jugamos mucho".



Aburto ha concluido su llamamiento a la ciudadanía recordando que "no hay que bajar la guardia ante la pandemia porque el virus no entiende de edades ni de tipo de personas y arrasa donde ve una oportunidad por una conducta inapropiada, un descuido, un contacto inesperado o un momento de relajación".