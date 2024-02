Javier de Andrés (PP): "No me sentiría cómodo apoyando a este PNV."

Malas artes contra el PP

Preguntado por la reciente polémica en torno a la postura del PP con la amnistía, Javier de Andrés asegura que todo obedece a las buenas perspectivas del PP en las próximas elecciones en Galicia que "vienen de cara" y "hay malas artes contra esta posibilidad".

De Andrés subraya que se están contando informaciones "confusas para despistar al votante popular" e incluso "crear bronca interna en el PP", con el asunto de la amiinstía.

Algo que advierte que "no van a conseguir, porque todos sabemos que no es verdad lo que se dice", La postura del partido es muy clara en defensa de la legalidad y "no vamos a entrar en el juego de los rupturistas al que alienta el gobierno.





Papel en Euskadi

Sobre el peso del PP en el País Vasco, el presidente del PP vasco recuerda que "somos el primer partdfo en Europa y España y en Euskadi no, lo que no responde a la realidad social".

De Andrés por ejemplo se pregunta por los motivos de un agricultor para no apoyar al PP, cuando por ejemplo es el único partido que les apoya en contra de iniciativas como la reciente ley de cambio cllimático aprobda en Euskadi por todos los demás partidos y que va contar lso intereses del campo





Hace falta resetear

El candiato popular reconoce que "nos cuesta llegar y pido que se resetee un poco, que se eliminen prejuicios y a apriorismos y se mire quien apoya lo que uno defiende".

De Andrés confiesa que piensa "por ejemplo, en un comerciante, un autónomo...¿qué otra opcion teine que no sea el PP?. Se les carga de inmpuestos, requisitos, dificultades a la contratación".

Según el presidente del PP vasco "nosotros respondemos a una gran parte de la sociedad vasca ante un PNV que se ha ido a posiciones de EHBildu" y ejecuta políticas de izquierdas.





"Muy serios"

Javier de Andrés confiesa que antes era muy aficionado a los chistes y lamenta que se "ha perdido la costumbre", tal vez porque pueden ser "politicamente incorrectos" y subraya que en la política hoy en día "estamos muy serios".