Gogoan lamenta que Hernani, Oiartzun y Errenteria no quiten pancartas a favor de ETA

La Asociación 'Gogoan, por una Memoria Digna' lamenta que las alcaldías de Hernani, Oiartzun y Errenteria, en Gipuzkoa, no hayan retirado pancartas, pintadas o murales a favor de los presos de ETA en edificios públicos o espacios públicos de propiedad municipal, tal como les solicitó. Además, les ha pedido que reconsideren su postura.

En un comunicado, Gogoan ha recordado que "la presencia de este tipo de pintadas y menciones supone una afrenta para las víctimas del terrorismo de ETA y para el conjunto de la sociedad", y ha añadido que es algo que "se repite en muchos otros pueblos del País Vasco y Navarra".

A su juicio, ahora hay que construir "un paisaje urbano que recuerde al agredido, que ayude a deslegitimar la violencia y que lleve a la plaza y la escena pública a la víctima, no al victimario".

"Por ello, en estos tres casos, sorprende especialmente el uso de espacios municipales para ensalzar la figura de quienes asesinaron o colaboraron en ello, y no para visibilizar a las víctimas que ETA produjo en estos pueblos", ha aseverado.

Tras considerar "absolutamente legítimo" criticar la política penitenciaria de alejamiento de los presos, una demanda que esta asociación "comparte", ha explicado que "es muy distinto tratar acríticamente, como si fueran mártires" del pueblo vasco, "a quienes cometieron graves atentados contra sus víctimas y contra la convivencia".

DESCONTENTO

En el caso de Hernani, la queja de la asociación se centra en las fotos de los presos de ETA que están ubicadas en el frontón del pueblo y un mástil en la plaza del ayuntamiento con la bandera "Euskal Presoak Etxera (Los presos vascos a casa)". "Tras un cruce de notas, finalmente el alcalde comunicó a la asociación que la respuesta a la petición era negativa y que, por lo tanto, no iba a retirar las fotos", ha apuntado.

Por otra parte, en Oiartzun se mantiene un mural en el polideportivo municipal en el que se menciona al presos de ETA Joanes Larretxea, mientras que en Errenteria la solicitud de retirada realizada por 'Gogoan, por una Memoria Digna' se refiere al enorme mural ubicado en los soportales junto a la ikastola.

En este último caso, la asociación mantuvo un encuentro con la alcaldesa, al que también acudió Alberto Muñagorri, víctima de una explosión causada por una bomba colocada por ETA y vecino de la localidad.

La asociación ha subrayado que "no es posible reforzar la convivencia mientras se apuesta por una indulgencia con los crímenes al utilizar mensajes engañosos" como "denok etxera (todos a casa)", "presoak kalera (los presos a casa)", "free them all (libertad para todos)" o "maite zaituztegu (os queremos)".

Ante ello, la asociación ha lamentado que "se utilice una reivindicación justa, como es la de terminar con el alejamiento, para trasladar una épica en torno a los presos, como si estos no hubieran generado un daño enorme en las víctimas, en su entorno familiar, social y político y en el conjunto de la sociedad".

"Sin duda, a pesar de que sus crímenes nos repugnan, las personas presas tienen derechos, pero llama la atención la presencia constante, evidente y, a veces, asfixiante de los victimarios en los espacios públicos de determinados municipios y la poca presencia de las víctimas", ha criticado.

En su opinión, "la consideración hacia los victimarios y la connivencia de instituciones públicas, evidencia una carencia importante en un sector de la sociedad, que aún no ha asumido la necesaria deslegitimación social de la violencia".

"Una apuesta coherente por la convivencia también implica una defensa integral y completa de los derechos de las personas y, sin duda, el respeto a la memoria de las víctimas está entre esos derechos. Por ello, volvemos a instar a estos alcaldes a que reconsideren su posición y retiren las pintadas, fotos y murales mencionados de los edificios o espacios municipales", ha concluido.