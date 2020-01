Fejsa ya es del Alavés que negocia por Edgar Mendez

Ljubomir Fejsa se ha definido como “un centrocampista muy posicionado que trabaja en defensa. He hablado mucho con el Director Deportivo y sé lo que le hace falta a este equipo. Yo voy a dar lo mejor de mí en los entrenamientos y en los partidos. Luego los resultados suelen venir por sí solos”. A pesar de algunas lesiones y de que ha contado , añadió convencido con pocos minutos esta temporada en el Benfica Fejsa ha declarado que “estoy bien, estoy preparado para jugar, ya no tengo molestias. El primer entrenamiento ha sido muy bueno. Llevo aquí dos días y ya he visto que en este club se hacen las cosas muy bien”.

En la rueda de prensa estaba presente el Director Deportivo, Sergio Fernández. Que señalo que “Fejsa no es Tomás Pina pero seguro que nos ayuda a conseguir los objetivos que tenemos en este club y que pasan por la permanencia. Nos dará equilibrio porque tiene un gen defensivo muy importante pero también canaliza con criterio la salida del balón”.

Fernández no ha querido hablar sobre las posibles entradas y salidas en el Alavés aunque el club sigue trabajando en la incorporación de un hombre de perfil ofensivo. Después de traer a un viejo conocido, Victor Camarasa, el club albiazul ha puesto su vista en otro jugador con pasado babazorro. Se trata de Egdgar Mendez, autor del gol contra el Celta que dió la clasificación al club para la final de Copa de 2017. El extremo tinerfeño juega en el Clurz Azul mexicano y no está teniendo minutos en esta temporada.