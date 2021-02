Euskadi vacunará primero a los profesores de Infantil y Educación especial

El Gobierno Vasco continúa sumido en establecer un calendario concreto para el proceso de vacunación contra la covid en euskadi. En este sentido, aún queda por concretar cuál será el procedimiento a seguir en el ámbito educativo. Por ello, el consejero de Educación del Gobierno Vasco, Jokin Bildarratz, ha querido adelantar que Salud priorizará a los profesores de educación especial e infantil en esta primera etapa de inoculación.

En todo caso, y a pesar de que todavía no hay un calendario definitivo, ha asegurado que en el Departamento de Educación "ya estamos haciendo nuestros deberes", porque ya se ha puesto en contacto con todos los centros.

"La vacunación es una de nuestras principales preocupaciones, pero también lo es que día a día la curva de la pandemia vaya descendiendo. Por lo tanto, tenemos dos elementos que van de la mano, es decir, lograr que se incremente la vacunación y, al mismo tiempo, mejorar la situación de la pandemia", ha indicado en una entrevista concedida a ETB1.

CLASES SEGURAS

Jokin Bildarratz ha destacado este jueves el esfuerzo que viene realizando toda la comunidad educativa para que los colegios sean "lugares seguros" ante la covid-19, como lo demuestra que el 99,8% de las aulas de Euskadi estén abiertas.

Bildarratz ha insistido en que mantener la educación presencial hasta el fin de curso en junio es el objetivo, y a pesar de admitir que, tanto los profesionales como los alumnos "se van cansando" de la situación, ha pedido "seguir siendo rigurosos" con las medidas anticovid.

"Me gustaría destacar que, según los últimos datos, el 98,8% de las aulas están abiertas. Es un dato tremendo, y se lo debemos a la comunidad educativa, docentes, directores, padres y madres y, como no, alumnos. Si hemos convertido los colegios en lugares seguros, ha sido por el esfuerzo de todos, siendo rigurosos con las medidas", ha destacado.

En este sentido, ha reiterado que las medidas que se aplican en los centros están dirigidas a "garantizar el primer objetivo, que es la educación presencial", ya que, en su opinión, "es la base de la sociedad, porque cuando los alumnos están en el colegio, tanto la sociedad como los mismos alumnos están más tranquilos".

Asimismo, el consejero de Educación ha asegurado que "todos los alumnos" tienen también la oportunidad de comunicarse online, ya que se dan "situaciones especiales de brecha digital que también atendemos".

"No es lo mismo un alumno de 3º de la ESO que uno de cinco años, porque la autonomía de cada uno no es la misma, pero nuestro objetivo es atender a todos, y estoy seguro de que, si un alumno no tiene los recursos, el centro le dará esa atención", ha explicado.