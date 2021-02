¿Cuáles son los síntomas que presentan los contagiados por la cepa británica?

La cepa británica acecha cada día más a la población española. Por ello, cada vez son más los científicos que estudian en torno a esta variable para concretar aun más el desarrollo e incidencia de la enfermedad. En este sentido, la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido ha publicado un estudio que recoge los principales sítomas de esta variante del coronavirus. Muchos de los casos estudiados hasta ahora presentan similitudes en el desarrollo de patologías entre los contagiados. Sin embargo, la pérdida de olfato y gusto, dos de los principales síntomas que se asocian al coronavirus, parecen no ser han habituales entre los enfermos por cepa británica. El documento recoge estos positivos tienen menos probabilidades de desarrollarlos.

No juegas la ida en España por temor a la cepa británica pero si a la vuelta el equipo español va allí a jugar se puede traer el virus no? No tiene mucho sentido...