Cambio climático y Euskadi: la temperatura podría incrementarse hasta 5ºC a finales de siglo

En el momento en el que escribo estas líneas se registran, de media, 31ºC en Bilbao, 30ºC en Vitoria, y 29ºC tanto en San Sebastián como en Eibar. ¿Te imaginas que, de aquí a finales de siglo, la media de temperaturas se incrementaran hasta 5ºC? Es posible... si se cumple el peor escenario de cambio climático previsto por Ihobe.

El Gobierno Vasco, a través de Ihobe y con la colaboración de Euskalmet, ha publicado el primer informe "Estado del Clima en Euskadi", que realiza un análisis detallado de la evolución climática en la CAV desde 1970 y hasta 2023, año de registro con los últimos datos disponibles.

Datos que hablan por sí solos. El planeta se está calentando de forma inequívoca. El pasado año 2024 fue el más cálido desde que hay registros y el primer año completo en superar el incremento de 1,5ºC por encima de la temperatura del periodo preindustrial.

A esto hay que añadir que Europa sigue siendo la región que más rápido se calienta del mundo, con un aumento de la temperatura de aproximadamente 2,4ºC desde la era preindustrial, casi un grado más que el promedio del planeta.

AUMENTO DE 5ºc

Euskadi no es ajena a ello. Según los escenarios de cambio climático desarrollados por Ihobe, la temperatura podría incrementarse hasta 5ºC a finales de siglo, "si no se adoptan medidas, produciendo impactos derivados no solo por el calor, que afectarán a la ciudadanía, a las infraestructuras y a las empresas, e incrementarán el riesgo de sequías e incendios, sino también por cambios en la duración de las estaciones y en el régimen de precipitaciones que afectarán a la agricultura y al medio natural", señala el viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Josu Bilbao.

Desde 1970, la temperatura en Euskadi ha subido 0,3ºC por década, 1,1ºC hasta el año 2000. Los años 2022 y 2023 fueron los más cálidos registrados. Los días de verano, es decir, aquellos en los que las máximas superan los 25ºC han aumentado cuatro días por década. Además, el número de días de olas de calor se ha duplicado, pasando de 4 días en el periodo 1970-2000, a casi 9 entre 2014-2023.

SUBIDA DEL NIVEL DEL MAR

Del mismo modo, se prevé que el nivel del mar suba 26 cms para el año 2050, y entre 51 y 100 cms para 2100, lo que supone una "amenaza importante" teniendo en cuenta que, aproximadamente, el 60% de la población vasca vive en municipios costeros, y se calcula que en 2100, podrían vivir en zona inundable hasta 40.000 personas "en el peor escenario".

En cuanto al aumento del nivel del mar, éste ha ascendido 2,5 mm anuales desde 1993. El mareógrafo de Brest, es decir, el instrumento que registra el nivel del agua del mar a lo largo del tiempo ubicado en esta ciudad francesa del Golfo de Bizkaia, ha registrado un ascenso de más de 20 cms en los últimos dos siglos, con un incremento más pronunciado en el siglo XXI.

Respecto a la lluvia caída en Euskadi, el informe no presenta tendencias claras, pero señala que 1989 fue el año más seco y 2013 el más lluvioso. Además, no se observan cambios significativos en la frecuencia de episodios de precipitaciones extremas.

En cuanto a gases causantes del calentamiento global, el informe "Estado del Clima en Euskadi" recuerda que las emisiones han disminuido en el País Vasco un 33% desde 2005.

Para que Euskadi sea más resiliente al cambio climático es necesaria la colaboración interinstitucional para crear nuevos sistemas de gobernanza climática. Ese es precisamente el objetivo de la mesa de coordinación KAIA (Klima Aldaketaren InpaktuA), recientemente presentada y liderada por la Dirección de Patrimonio Natural y Adaptación al Cambio Climático del Gobierno Vasco, en la que, además de Ihobe y Euskalmet, también participan la Agencia Vasca del Agua-URA, la Dirección de Planificación Territorial y Agenda Urbana, la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología y Azti.

KAIA está trabajando ya en el despliegue de 5 proyectos demostradores de adaptación al cambio climático: en el malecón de Zarautz, en la marisma de Bakio, en el meandro de Astegieta en Vitoria-Gasteiz, en la ría de Bilbao y en la bahía de Txingudi.