Bilbao presenta su plan cultural para los próximos 10 años

Bilbao ha presentado este miércoles el Plan Estratégico de Cultura 2023-2033, una "hoja de ruta que guiará la acción cultural de la próxima década" con objetivos como impulsar la actividad cultural local, proyectar la imagen internacional como ciudad cultural o apoyar el desarrollo de las industrias culturales y creativas. El documento plantea 135 líneas de acción, con propuestas como diseñar un plan de públicos o crear "un espacio de oportunidad" para la realización de rodajes para la industria audiovisual.



La presentación se ha realizado en el Teatro Arriaga, al que han acudido representes de los sectores culturales y creativos de la capital vizcaína y de diversas áreas y de grupos políticos municipales. El alcalde, Juan María Aburto, y el concejal de Cultura y Gobernanza, Gonzalo Olabarria, han sido los encargados de explicar las principales líneas del plan.



En palabras del regidor bilbaíno, este plan constituye "la hoja de ruta que va a guiar la acción cultural en la próxima década" y que tiene como objetivos "impulsar la actividad cultural local, proyectar la imagen internacional de Bilbao como ciudad cultural, impulsar la participación y el consumo cultural, poner en valor los activos culturales de la ciudad, atraer nuevas actividades y apoyar el desarrollo de las industrias culturales y creativas".



Aburto ha destacado que se trata de un plan "riguroso, preciso y participado", que recoge "las diferentes sensibilidades existentes en el ámbito cultural" y que se mantendrá "vivo y abierto". "El objetivo no es que sea un punto de llegada, sino un punto de partida. No hemos hecho más que comenzar", ha señalado.



De manera previa al diseño del plan, se ha efectuado un diagnóstico sobre la realidad cultural en Bilbao, incluidos los efectos generados por la pandemia de covid-19 en las diferentes expresiones artísticas.



Según ha descrito el alcalde, "un trabajo de meses que ha sido fruto de un largo proceso de escucha activa, a través de entrevistas en profundidad, mesas de trabajo sectoriales y transversales, cuestionarios online y encuentros, que ha permitido identificar las principales fortalezas y debilidades que presenta en la actualidad la cultura en Bilbao, así como los más relevantes retos de futuro que tiene por delante cada sector".



En total, se ha contado con la participación de 570 personas, entre agentes del sector, ciudadanía y representantes municipales, de asociaciones culturales y Consejos de Distrito, y se han recogido más de 5.000 aportaciones durante las diferentes fases de diagnóstico, identificación de retos y propuestas concretas.



"En Bilbao la cultura ha sido clave para su transformación y también debe ser clave para el futuro de Bilbao. Nuestra mirada sigue en hacer de Bilbao una ciudad cada vez mas brillante en el mapamundi de las grandes metropolis de referencia internacional, también en el arte de la cultura", ha señalado Juan María Aburto.



En este marco, el plan estratégico se estructura en seis grandes líneas estratégicas de trabajo y cuatro transversales que se concretan en 135 líneas de acción que se desarrollarán durante la próxima década.



Entre esas líneas estratégicas, se sitúa la consideración de la cultura como elemento de cohesión y transformación social, que contempla acciones como garantizar una programación cultural "estable, plural y de calidad" con presupuesto y recursos "adecuados para facilitar el acceso de la ciudadanía a la cultura".



También se busca continuar con el impulso a la descentralización de las actividades culturales en los diferentes distritos y posibilitar la progresiva especialización de cada distrito en una modalidad cultural concreta.



La segunda línea se centra en la cultura como motor de actividad económica y contempla acciones como coordinar las líneas de financiación al sector cultural y creativo para mejorar su eficacia y evitar duplicidades.



Asimismo, se buscará internacionalizar la cultura y la creatividad de Bilbao, "sumando fuerzas con otras redes europeas y mundiales", para lo que se propone profundizar la participación de Bilbao en la Comisión de Cultura de CGLU (Ciudades y Gobiernos Locales Unidos) y en la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO.



La tercera línea del plan se centra en la atención a la cadena de valor de la cultura, en la que se plantea colaborar en el fortalecimiento de la Bilbao Bizkaia Film Commission con una línea de subvenciones municipales para apoyar la producción audiovisual.



También se tiene como objetivo el desarrollo de "un espacio de oportunidad" para la industria audiovisual, con dotación técnica y espacial "suficiente", que actúe de "polo" para su impulso y sirva para "su desarrollo en todos los eslabones de la cadena (rodajes, producción, postproducción, etc.)".



Según ha precisado el edil de Cultura, "tenemos que ver cómo abordar" la demanda del sector de "un espacio físico de realización de rodajes" y toca analizar "el dónde y el cómo", aunque hay "varias propuestas sobre la mesa y ha admitido que "podría ser" en la zona de Punta Zorrotza.



La cuarta línea se dedica a 'Identidad, imagen y marca Bilbao, ciudad cultural' y recoge acciones como el diseño de la identidad cultural de Bilbao para "el público de dentro y de fuera", así como para la atracción de inversión y de talento.



Focalizar la marca Bilbao en los museos y centros de arte y de creación artística de la ciudad y plantear una oferta cultural "de calidad" que le "diferencie" son otras de sus medidas.



Una quinta línea se centra en la colaboración como "elemento nuclear" para el desarrollo del plan, para lo que se plantea, entre otras iniciativas, crear un Consejo Municipal de Cultura.



La sexta línea está dedicada a públicos, audiencias y comunicación, con acciones como promover la elaboración e implementación de un "plan de públicos culturales" para "conocer y segmentarlos mejor" o acercar contenidos culturales a la ciudadanía por nuevos canales. No contar con un plan de estas características es una de las "debilidades" detectadas, ha señalado Gonzalo Olabarria.



Asimismo, se propone crear una nueva web dentro del Área de Cultura, con una "correcta segmentación de la información" tanto por sectores como por distritos o barrios.

Líneas transversales





Por otro lado, el plan contempla una línea trasversal centrada en el euskera, con medidas para promocionar "el euskera en la cultura y la cultura en euskera".



También se contemplan una línea estratégica de igualdad, para promocionar "la generación de cultura en clave de igualdad" y contribuir desde la cultura a "la erradicación de los elementos de desigualdad, considerando también la diversidad sexual y de género", y otra línea de diversidad de interculturalidad, "atendiendo a variables relacionadas tanto con la edad como con el origen cultural, el acceso a recursos económicos o las diferentes capacidades".



La cuarta línea estratégica es la sostenibilidad, con acciones para incorporar esta perspectiva a la acción cultural municipal y apoyar la consecución de los ODS a escala local.



Según ha explicado Gonzalo Olabarria, el plan estratégico no es "un plan de mandato, de legislatura, a corto plazo ni del Ayuntamiento, sino un plan estratégico, con visión a medio plazo, para la cultura en Bilbao, no solo la hecha o promocionada por el Ayuntamiento, sino por todos los agentes culturales de la ciudad y considerando a oras instituciones con responsabilidades en cultura".



El objetivo en este proceso ha sido que fuera "una especie de pacto social con la ciudadanía" y, en esta línea, se han fijado dos mecanismos de evaluación: informes bienales de seguimiento, que recopilarán el grado de avance de las acciones de la estrategia, e informes de evaluación del plan estratégicos en los años 2028 y 2033.