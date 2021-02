Bilbao no eliminará la ambulancia del SAMUR hasta acabar con la pandemia

El Ayuntamiento de Bilbaono elminará la ambulancia del SAMUR"en ningún caso" hasta que se supere la actual situación de pandemia por covid-19 y no se amortizarán los puestos de trabajo del personal adscrito a este servicio, sino que se "recolocará" a estos trabajadores de acuerdo con sus capacidades en otros servicios municipales de "competencia propia", según ha asegurado el concejal de Cultura y Gobernanza, Gonzalo Olabarria.

Olabarria, junto a la edil de Seguridad Ciudadana, Amaia Arregi, ha comparecido este lunes en comisión, a petición de los grupo PP, Elkarrekin Bilbao y EH Bildu para informar sobre la situación actual y el futuro del Servicio de Ambulancia Municipal (SAMUR), cuyo comité de empresa se opone a la pretensión el gobierno municipal de suprimir este servicio.

Gonzalo Olabarria ha mantenido que, según la atribución de competencias municipales, los municipios "podrán desarrollar actividades, servicios o prestaciones que sin estar encuadradas dentro del ámbito de las competencias propias, trasferidas o delegadas, vayan encaminadas a ordenar y gestionar cualquier ámbito de actividad que implique mejora en la calidad de vida de la ciudadanía y satisfaga cualquier tipo de necesidades o intereses de la comunidad".

Además, ha añadido, con el fin de evitar duplicidades en la ordenación o prestación de servicios, los municipios "no podrán asumir o ejercer competencias sobre determinadas actividades, servicios o prestaciones que, según el sistema de atribución de competencias, estén reservadas expresamente por el ordenamiento jurídico a otro nivel de gobierno".

Tras precisar que la salud pública, en cuya "promoción, gestión, defensa y protección" tiene competencias propias los municipios, "no es lo mismo que el transporte sanitario de urgencia", Olabarria ha afirmado que el Ayuntamiento de Bilbao "no tiene competencia en lo relativo a la asistencia sanitaria urgente".

Además, ha asegurado que es "radicalmente falso que se vayan a amortizar los puesto de trabajado que están destinados a cubrir la ambulancia municipal". Gonzalo Olabarria ha precisado que lo que se negociará con la parte social es "la recolocación e incorporación a un destino acorde con el nivel de titulación y capacidades de esas personas" y ha añadido que, de momento, no se ha iniciado dicho proceso de negociación.

Así mismo, ha afirmado que la supresión de la ambulancia y la recolocación del personal adscrito a la ambulancia "no se hará, en ningún caso, hasta que superemos la situación de pandemia que estamos sufriendo actualmente". Tras asegurar que van a "iniciar y mantener" contactos con Osakidetza para garantizar que este servicio sea cubierto, ha precisado que la ambulancia municipal "no es un servicio especializado" y que la ambulancia no tiene "ninguna competencia en torno al rescate, que lo efectúa el cuerpo de Bomberos".

"Estamos hablando de la supresión de una ambulancia, no del servicio de Protección Civil", ha subrayado, para insistir en que "no se van a amortizar" los puestos de trabajo del SAMUR, sino que con este personal se "reforzarán" otros servicios municipales, que "sí son competencia municipal".

Por su parte, Amaia Arregi ha preguntado a los grupos de la oposición si creen que "si la ambulancia municipal de urgencias y emergencias fuera imprescindible, si la ciudadanía se quedara desatendida, a día de hoy, solo se estaría manteniendo en Bilbao y en ningún otro sitio de la Comunidad Autónoma Vasca". "Si así fuera, las ciudades de nuestro entorno no estarían velando por el bienestar de sus vecinos, lo cual sería una auténtica barbaridad", ha afirmado, para subrayar que "la cuestión es que el servicio se da de forma adecuada, aunque no exista SAMUR".

ACTUACIONES

En cuanto a las actuaciones que realiza el SAMUR, Arregi ha reiterado que "la competencia es de Osakidetza" y ha asegurado que tienen "constancia escrita de que serían asumidas por Osakidetza, sin ningún menoscabo para la atención recibida por la ciudadanía de Bilbao".

Tras recordar que el convenio de colaboración entre Osakidetza y el Ayuntamiento de Bilbao cuyo objeto era la coordinación de servicios de transporte sanitario urgente "fue dejado sin efecto en agosto de 2012", ha indicado que, desde octubre de 2012, el servicio cuenta con seis enfermeros y 12 técnicos, además de un jefe de sección.

En relación a las intervenciones, Arregi ha explicado que se aprecia "un descenso muy importante desde 2012, cuando se dataron 3.744 actuaciones, frente a las 1.460 de 2020". "Al final, de todos los avisos recibidos, queda una actuación al día por traslados y una o ninguna actuación 'in situ'", ha remarcado, para considerar que el gobierno municipal está actuando "de forma responsable, adelantare y ver los números" para ser "eficientes con los servicios que prestamos".

Por su parte, el director de Protección Civil de Bilbao, Andoni Oleagordia, ha explicado que el personal de ambulancia tiene una formación "buena y correcta, pero estándar para los técnicos de transporte sanitario" y "no tienen formación de trabajo en 'situaciones calientes'".

LA OPOSICIÓN

Desde el PP, el concejal Carlos García ha considerado el SAMUR un servicio "necesario y conveniente" en Bilbao y ha defendido que "no se puede pretender desmantelar un servicio de ambulancias municipal cuando desde la Consejería de Salud no han puesto ni un solo medio para sustituirlo".

"Aun incrementado las ambulancias del Servicio Vasco de Salud seguiríamos teniendo déficit en esta atención sanitaria tan necesaria como son las ambulancias que prestan servicio a los bilbaínos, todo ello agravado por una lamentable falta de coordinación, ya que desde 2012 no existe protocolo ni convenio, ni la más mínimas coordinación de facto con Osakidetza", ha denunciado.

Tras criticar que "se va dejando morir un servicio infrautilizado que está prestando una labor muy necesaria en Bilbao", García ha dicho que ante "la falta palmaria de ambulancias en Bilbao" es "una irresponsabilidad eliminar el servicio municipal de ambulancias sin que haya ningún protocolo ni coordinación para que sea sustituido por Osakidetza", que "ha renovado el contrato para siete ambulancias en Bilbao, cuando por población necesitaríamos 14".

El edil de Elkarrekin Bilbao Xabier Jiménez ha considerado "preocupante" la "eliminación" de la ambulancia del SAMUR de Bilbao y ha dicho que "no es comprensible que se tome la decisión de cerrar un servicio tan importante aun y en contra de criterio debidamente justificado del personal técnico del Ayuntamiento".

Tras cuestionar la "supuesta falta de competencias" argumentada por los responsables del gobierno municipal, ha denunciado la intención de "aplicar recortes también en la ambulancia municipal" y llegar a "la privatización, en última instancia, de este servicio". Por ello, ha pedido que no se elimine la ambulancia del SAMUR, ni mientras dure la pandemia ni después.

El concejal de EH Bildu Asier González ha insistido en los informes de "personal municipal cualificado" que defienden la necesidad de "contar con el servicio en las condiciones actuales e, incluso, reforzalo". Estos informes, ha reconocido Gonzalo Olabarria, no le han llegado por "canal oficial, sino por conducto oficioso", los ha leído y considera que son "opiniones" que apuestan por "integrar" el SAMUR en los Bomberos, por lo que "se limitaría aún más, ya que solo daría atención a los Bomberos".

El edil de EH Bildu ha pedido al gobierno municipal que "reconsidere" su "pretensión" de suprimir el SAMUR "ni ahora ni después de la pandemia" y refuercen este servicio.