El Día Escolar de la No Violencia y la Paz, que se celebra el domingo 30 de enero que tendrá lugar este domingo, 30 de enero, los centros educativos como el de Isabel Gallego Gorria de Bizkaia se han comprometido a defender la paz y el entendimiento entre las personas. Se han sumado a una educación basada en valores como la tolerancia, la solidaridad, el respeto, sin violencia y a favor de la paz. "Sensibilizamos para crear una convivencia pacífica desde el colegio porque se están perdiendo esos valores, como el de ayuda al prójimo", asegura Alazne Cámara, profesora de Religión.

El colegio trabaja por una educación que permita al alumnado adquirir conocimientos, actitudes y competencias que refuercen su desarrollo como ciudadanos críticos y comprometidos con sus derechos y los de otras personas. Además pretende mejorar y crear un mundo equitativo y sostenible. "Ellos van a ser nuestro futuro y tenemos que trabjar en ellos", advierte Cámara.

En este sentido, el Colegio Maestra Isabel Gallego Gorria de Bilbao, que es 'Escuela Amiga de UNICEF' está llevando a cabo esta semana de enero varias acciones con su alumnado para inculcar valores. "La educacion es un instrumento esencial para la cultura de la paz", insiste.

El Día de la Paz, por su temática general de no violencia, resolución de conflictos y convivencia, puede trabajarse en todos los niveles educativos desde Educación Infantil hasta Bachillerato. "Descubrir las emociones de cada uno es la clave fundamental para poder vivir en paz", dice la educadora.

La pandemia marca el Día Escolar de la No Violencia y la Paz

La explosión de contagios ha marcado la celebración del Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Ha supuesto un gran esfuerzo en adaptación a las circusntancias ya que los profesores se han tenido que aprender el protocolo en las aulas para detectar positivos y que no supongan un riesgo en esta fiesta. "Nosotros somos educadores y educadoras no solos enfermeros ni enfermeras y estamos llevándolo lo mejor que podemos", asegura la profesora de Religión.