Los trabajadores del colegio Karmelo de San Sebastián convocan una huelga para "denunciar" su cierre

El centenario colegio Karmelo de San Sebastián cierra el 31 de agosto sus puertas por falta de alumnos tras 103 años de historia. En la actualidad cursan estudios 290 alumnos repartidos en Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Trabajan además 45 profesionales, entre profesores, personal de administración, comedor y mantenimiento, que se quejan de la "mala gestión" del colegio desde que en 2019 Scientia School asumiera su titularidad, hasta entonces en manos de las hermanas Carmelitas Misioneras.

Los trabajadores comienzan este martes 7 de mayo una tanda de seis días de huelga en mayo para "denunciar" este cierre que se les comunicó "de golpe" en enero, según nos cuenta a Cope Euskadi una de sus profesoras. "Ellos dícen que por falta de matriculación pero no lo tenemos claro. Pensamos que existe otra solución y también pensamos que están haciendo negocio con la educación".

Esta profesora nos explica que el índice de matriculación "ha ido bajando pero como en el resto de colegios y en el último año había subido" y añade que "dicen que no hay matriculación pero tampoco han abierto el plazo de matriculación así que no saben si va a haber matrículas suficientes".

Le preguntamos si los padres y madres del centro están preocupados y nos confirma que sí que lo están. "Están teniendo problemas al pagar las cuotas, han pagado por libros que luego no han tenido los niños y ahora están disgustados porque tienen que recolocarles en otros centros y lo que supone el nerviosismo de que no les pongan con sus amigos y les separen", explica la profesora.

Sobre la situación de los más de 40 trabajadores del centro, explica que "hay gente que lleva tres meses sin cobrar la nómina, hay otros que están de baja y no se les paga la baja, no nos contestan a los correos y todo son pegas y dificultades y ya no podemos más". Y también se lamenta de que no tienen noticias del Departamento de Educación sobre su futuro y las posibles recolocaciones de los profesores en otros centros a partir del próximo curso.

El primer día de huelga de los tres convocados esta semana, se movilizarán a las 10.30 horas ante la sede del Gobierno Vasco, en la calle Andia 13 en San Sebastián, a fin de "denunciar la responsabilidad del Departamento de Educación en este asunto".

























