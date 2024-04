Fernando de Haro, desde la sede del PSE: "El ambientazo es fantástico; están encantados"

Fernando de Haro, codirector de 'La Tarde', desde la sede del PSE, cuenta que allí se está viviendo una auténtica fiesta. "Patxi López tiene una sonrisa de oreja a oreja. El ambientazo es fantástico. Ellos son la llave y ellos pueden pactar con un PNV que ha ganado las elecciones, están encantados".

De Haro, además, le cuenta a Expósito que ya ha ido Andueza. "Se saludan, se golpean y están encantados. Lo de Patxi López es muy significativo. Para Sánchez, este resultado es estupendo. Están encantados de la vida y no tienen que hacer un esfuerzo por explicar por qué pactan con el PNV y no tienen que pactar (o no) con Bildu".





Así celebran dirigentes y militantes de PNV, EH Bildu y PSE los resultados en sus sedes

Las sedes desde las que siguen el escrutinio los dirigentes y numerosos militantes del PNV, EH Bildu y PSE-EE comparten esta noche un ambiente de alegría y celebración por los resultados electorales. Con el escrutinio ya cerrado, empatan a 27 escaños PNV y EH Bildu, aunque el PNV sigue siendo la fuerza más votada, mientras que el PSE-EE consolida los 12 escaños (2 más), el PP 7, Sumar 1 y Vox 1. Estos resultados han provocado ya un ambiente de celebración en los tres partidos con mayor representación. En Sabin Etxea, la sede del PNV en Bilbao, varias decenas de militantes gritan 'ari, ari, ari, Imanol (Pradales) lehendakari', a la espera de que los dirigentes del partido y el candidato comparezcan ante ellos para celebrar los resultados. En el local desde el que EH Bildu sigue los resultados electorales en Bilbao se respira también un ambiente de alegría, tras recibir sobre las 21:30 horas a su candidato a lehendakari, Pello Otxandiano, que ha llegado entre aplausos y vítores de sus simpatizantes.