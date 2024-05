Xavi Hernández criticado en DCG por contacto directo con Zubimendi

Durante una animada tertulia en el restaurante Abakando, dirigida por Marco Antonio Sande, jefe de Deportes COPE Gipuzkoa, el exdelantero Meho Kodro compartió detalles inéditos sobre su traspaso al FC Barcelona y la actual situación de Martín Zubimendi con el club blaugrana.









Recalde molesto con Xavi Hernández





El encuentro, que contó con la presencia de Mikel Recalde, periodista de Noticias de Gipuzkoa, y Bixio Gorriz, leyenda de la Real Sociedad, se centró en las estrategias de fichaje del Barcelona. Recalde expresó su descontento ante el interés directo de Xavi Hernández por Zubimendi: «Eso sí que me encabrona un poco. Ha hablado directamente el entrenador con el jugador. Eso me parece ofensivo. Es respetar poco a lo que es la Real, estás llamando al jugador y le estás ofreciendo un proyecto. Molesta, te hace de menos. El Barcelona te está mirando por encima del hombro».





Cruyff llama a Kodro





Kodro, por su parte, recordó cómo una llamada de Johan Cruyff fue decisiva para su cambio de aires: «Podía hablar con el Barcelona porque la Real Sociedad me dio permiso, hablé con Luis Uranga sobre eso. La primera noticia es de mi representante y después me llama Charly Rexach, yo no le creo y le pido que me llame Johan Cruyff y, efectivamente, cuando me llama Cruyff y me dice que quería que jugase en su equipo fue como el colmo de todas las aspiraciones futbolísticas que yo podía tener».





Lendoiro quiso fichar a Kodro





Además, reveló un episodio poco conocido de su carrera, cuando Augusto César Lendoiro, entonces presidente del Deportivo de la Coruña, intentó ficharlo. «Así es, como lo cuentas. Tuve una reunión con él. Se habla paralelamente al interés del Barça. Me reuní con él en una habitación suya de un hotel de Bilbao. Era un hombre muy curioso», confesó Kodro a Marco Antonio Sande.









Estos temas y más serán tratados en profundidad en Deportes COPE Gipuzkoa, que se emite de lunes a viernes en COPE Más de 15.25 h a 16.00 h.