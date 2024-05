La Real Sociedad se prepara para una Europa League renovada

La mayoría de las grandes ligas europeas están llegando a su fin, despejando los nombres de los equipos que participarán en las competiciones europeas la próxima temporada. La Real Sociedad es uno de los siete conjuntos que ya tiene asegurada su plaza en la nueva liguilla única de 36 equipos de la Europa League. Junto al equipo guipuzcoano, también están confirmados el Athletic, Porto, Tottenham, Lyon, Niza y AZ Alkmaar.

Aún quedan por definirse los 31 clubes restantes debido a factores como los campeones de los torneos continentales (Champions League, Europa League y Conference), los torneos coperos de los distintos países y los ganadores de las rondas previas de la Champions y la Europa League. Este proceso se extenderá prácticamente durante todo el verano.

