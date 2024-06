El piloto de Errenteria que se coloca líder del Mundial en Supersport 300

Iñigo Iglesias Bravo, piloto de Errenteria, ha ascendido al primer puesto del Campeonato Mundial de Supersport 300 cc tras un notable desempeño en el circuito Marco Simoncelli de Misano, Italia, este fin de semana. Con una victoria el sábado y un tercer puesto el domingo, Iglesias se ha consolidado como el líder de la clasificación general, demostrando su habilidad y determinación en una de las categorías más competitivas del motociclismo mundial.

IÑIGO IGLESIAS WINS!?? WHAT A RACE, WHAT A FINISH!?? #EmiliaRomagnaWorldSBK ???? pic.twitter.com/0n5WzzbnU1

El sábado, Iglesias comenzó la jornada en la cuarta posición de la parrilla, pero rápidamente se posicionó en la delantera de la carrera. Manteniendo un ritmo implacable, logró romper el grupo de cabeza y liderar prácticamente todas las vueltas. En un sprint final cargado de emoción, el piloto errenteriarra cruzó la línea de meta en primer lugar, asegurando una victoria crucial. Este triunfo fue especialmente significativo debido a las múltiples caídas que marcaron la carrera, incluida la de su principal rival, Daniel Mogeda, quien perdió su liderazgo y ahora se encuentra 19 puntos por detrás de Iglesias.

La jornada no estuvo exenta de dificultades. El compañero de equipo de Iglesias, el checo Peter Svoboda, sufrió una grave caída que resultó en la fractura de tibia y peroné, requiriendo una operación inmediata. A pesar de estos contratiempos, el equipo RT Motorsports y Kawasaki se mostraron satisfechos con el rendimiento de Iglesias, quien demostró su capacidad para manejar la presión y sobresalir en condiciones adversas.

El domingo, Iglesias partió desde la undécima posición, enfrentando un desafío significativo para alcanzar los primeros lugares. Sin embargo, en solo cinco vueltas, logró situarse en la cabeza del grupo, demostrando nuevamente su velocidad y destreza. Aunque fue superado por el indonesio Aldi Satya Mahendra y el neerlandés Jeffrey Buis en un final ajustado, su tercer puesto le permitió sumar puntos valiosos, consolidando su ventaja en la clasificación general.

#WorldSSP300 Race 2 full results???? What a great action here in Misano?? #EmiliaRomagnaWorldSBK ???? pic.twitter.com/D1uLJn7Phn

Con estos resultados, Iglesias ha pasado de estar seis puntos por detrás del líder a encabezar la clasificación con una ventaja de 12 puntos sobre su inmediato perseguidor, Mahendra. Mogeda, quien sufrió una caída el sábado, ahora se encuentra 35 puntos detrás del errenteriarra. Esta categoría, caracterizada por su competitividad y la alternancia constante en el podio, exige una regularidad y un nivel de competición elevados, aspectos en los que Iglesias ha demostrado ser sobresaliente.

LAST LAP!??



Iñigo Iglesias leads but will he win???#EmiliaRomagnaWorldSBK ???? pic.twitter.com/3r3yZmP5H8