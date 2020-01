Imanol Alguacil : "En esta convocatoria, con Willian José decidiré yo"

El técnico txuriurdin ha hecho esta reflexión durante la rueda de prensa que ha ofrecido este viernes, previa al partido que el domingo enfrentará a su equipo ante el Mallorca, en la que se ha referido a la decisión de sacar a William José de la lista de convocados para el pasado partido de Copa frente al Espanyol a pocas horas del inicio de la eliminatoria, tras conocerse el interés del Tottenham por hacerse con sus servicios.

"Esa decisión la tomó Willian, ahora seré yo mismo el que la adopte en esta convocatoria. Voy a hacerlo desde el punto de vista deportivo", ha asegurado en Zubieta el preparador realista, quien ha destacado que ve al brasileño "entrenando muy bien".

Imanol también ha admitido que lo que hizo Willian José antes del encuentro de Copa le pareció "mal" por el propio respeto y vinculación que él mismo como entrenador tiene con la Real, su equipo de toda la vida.

El técnico guipuzcoano ha aprovechado además para valorar las virtudes de su sustituto Alex Isak, un delantero que "entiende muy bien el fútbol, con un nivel técnico exquisito y que ofrece muchos perfiles".

En cuanto al caso del belga Adnan Januzaj, también pendiente de una posible salida del club en este mercado invernal, ha señalado que "puede entrar en la convocatoria", si bien ha recordado que son los propios futbolistas en los entrenamientos "los que al final determinan quién queda fuera y quién entra".

Alguacil ha advertido por otra parte de la peligrosidad de su próximo rival, un Mallorca que "la pasada semana le ganó al Valencia" y que, aunque no ha ganado a domicilio, "tiene armas más que suficientes" para hacerlo.

"No existe un partido fácil, al rival nunca se le puede menospreciar como hemos visto por lo que ha pasado en la Copa y el Mallorca tiene muchas cosas buenas porque si no, no estaría donde está", ha resumido.

Respecto al próximo enfrentamiento de Copa ante el Osasuna, otra vez en San Sebastián y a partido único, ha dicho que se tratará de "un derbi bonito" para el que el reciente 3-4 que la Real endosó en El Sadar a Osasuna en LaLiga "vale de poco".