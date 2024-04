La estrategia de captación del Athletic en Gipuzkoa enciende el debate en Deportes COPE Gipuzkoa

El fichaje de Ekain Azkune por el Athletic Club desde el Sanse ha reavivado las discusiones sobre las estrategias de captación de talentos en Gipuzkoa, dominio tradicional de la Real Sociedad. Este movimiento, adelantado por Mikel Recalde en Noticias de Gipuzkoa, es parte de un esfuerzo más grande del club bilbaíno, como reportó Miguel González del Diario Vasco, destacando una estructura especial dedicada a la búsqueda de jóvenes promesas en esta área.









Durante la tertulia deportiva'Tiempo de Txoko' de Deportes COPE Gipuzkoa, dirigida por Marco Antonio Sande, los periodistas compartieron diversas perspectivas sobre el tema. Mauri Idiakez expresó su cansancio ante la repetición de estos temas: «A mí esto me aburre, me parece más viejo que la tos. Al final, hasta los 18 años decide el padre a donde va su hijo, y estamos con rollos de Diputación para aquí y para allá, la Ley del Deporte Escolar, que en una provincia es de una manera y en otra es de otra… de verdad, este tema me aburre, Marco».





Oier Fano señaló la redundancia de las noticias sobre las normativas del deporte juvenil: «Bastante hago con ver 90 minutos de fútbol para venir aquí con los deberes hechos, imagínate que me vaya a leer dos páginas de chapa en el Diario Vasco de la Ley del Menor, encima del Antiguoko, que el Antiguoko ha hecho eso toda la vida».





David Miner resaltó la libertad de Azkune para elegir su destino: «No, yo estoy de acuerdo. Ekain Azkune, 23 años, quedaba libre, la Real ni se ha preocupado en renovarle... Di Stefano decía que si con 18 no has debutado en Primera División, no eres tan bueno».





David Juamartiñena aportó una visión pragmática sobre la transacción: «Es lo que estáis diciendo, lamento no discrepar. Es verdad que este año ha hecho una buena campaña (Ekain Azkune), pero hasta ahora no. Mientras sea por un descarte, encantado».





Fano también criticó la hipocresía percibida en las críticas actuales: «Lo que tienen que poner también son los ejemplos de los jugadores que la Real ha pagado antes de tener 16 años para que viniesen a la Real, empezando por el estandarte Griezmann. Os aseguro que en el periódico que se ha publicado esa información de cien noticias que se dan sobre Griezmann ninguna ha cuestionado esa metodología que hoy critica con el Athletic».





Incentivos por fichar a jóvenes en Gipuzkoa





Miguel González, en un artículo para el Diario Vasco, revela que el Athletic Club ofrece incentivos económicos a agentes y representantes por captar jóvenes talentos en territorio guipuzcoano. Marco Antonio Sande, en su programa Deportes COPE Gipuzkoa, calificó estas prácticas como "acusaciones muy graves", reflejando la seriedad de la estrategia y sus posibles implicaciones en el fútbol territorial vasco.





La ampliación del equipo de 'rastreadores' en Gipuzkoa por parte del Athletic, desde la llegada a la presidencia de Jon Uriarte, ha puesto en manifiesto la agresiva estrategia de captación en un territorio que tradicionalmente ha sido coto de la Real Sociedad. Este enfoque ha suscitado una amplia gama de reacciones, reflejando las tensiones y la competitividad en la captación de talentos dentro del fútbol vasco.