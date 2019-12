Mendilibar: «No estamos bien y para eso no hay que mirar estadísticas»

Que algo no funciona en el juego del Eibar lo ve hasta quien lo niega en rotundo. El equipo se va hundiendo en la clasificación mientras los nuevos fichajes ven los toros desde la barrera. «No estamos bien y para eso no hay que mirar estadística. El que crea que deberíamos llevar diez puntos más, allá él», comentó. Para el técnico oriotarra «lo importante es llegar bien en el estado anímico, en la cabeza», y mientras el pasado domingo pedía «tranquilidad» después de salir goleado en el derbi guipuzcoano, la semana le sirvió de regalo un lío extradeportivo (Sergi Enrich).

En picado

Van tres derrotas consecutivas con un carro de diez goles en contra y solo uno a favor, pese a ello, se ve «capacitado» y siente que «el 90%» de los jugadores cree en lo que hace. Nada le sorprenderá, porque ya son muchos años de fútbol: «En algunos equipos me echaron en la tercera jornada», señaló. La solución pasa por «mejorar como equipo y no fijarse en una línea en concreto, porque los fallos y los aciertos son de todos». La experiencia le dicta que la luz al final del túnel aparece con la confianza que se va labrando «día a día, ayudando al compañero e intentando mejorar, tanto los que juegan como los que no lo hacen». Y para alcanzar esa armonía la mejor herramienta no es la exigencia desmesurada, «yo no les meto presión con que hay que ganar sí o sí este partido», comentó.

Eibar - Getafe, choque de trenes

El duelo entre Eibar y Getafe fue uno de los mejores partidos que se pudieron ver el año pasado en Ipurua, y eso que los armeros nos regalaron jornadas muy sabrosas. Mendilibar señala a los pupilos de Bordalás y a Osasuna como «equipo que mejor hace las cosas que tiene planeadas de toda la Liga». Regresará a territorio damasquinado un futbolista que la temporada pasada dejó su firma en el costado izquierdo de Ipurua: «Nosotros queríamos a Cucurella y al final está en el Getafe. Quien piense que estamos por encima de esos equipos, se equivoca». Nada mejor para afrontar un problema que conocer la situación.