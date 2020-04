Jose María Arrate: “Primero, los sanitarios y luego todos los demás”

Jose María Arrate presidió el Athletic entre 1994 y 2001 y bajo su mandato el equipo, entonces dirigido por Luis Fernández, logró clasificarse por primera vez para la Champions League. Actualmente, pese a preferir mantenerse alejado de los focos, sigue siendo una referencia para la familia rojiblanca. En la entrevista concedida hoy a Deportes COPE Bilbao ha demostrado estar pegado a la actualidad y muy pendiente de “su” Athletic. Desde esa perspectiva y en plena polémica por los test del coronavirus que la Liga de Fútbol Profesional pretende realizar a todos los jugadores, a Arrate le parece un “desastre” que el personal sanitario no haya sido sometido ya a esas pruebas.

Al margen de que la LFP haya decidido aplazar la realización de los test a los equipos de primera y segunda división, el ex Presidente rojiblanco tiene claro que aunque el fútbol es muy importante hay otras cosas que son prioritarias. “Me parece perfecto que a los futbolistas se les haga uno, dos o tres controles. Lo que es una barbaridad es que las personas de las que depende nuestra salud aún no hayan tenido acceso a esos test”, denuncia Arrate. A su juicio en este asunto “ha faltado previsión”. Por eso lanza un mensaje muy claro: “primero, los sanitarios y después todos los demás”.

Futbol descafeinado

En cuanto a la final de la Copa se muestra satisfecho con el consenso que parece existir para que ese duelo entre el Athletic y la Real Sociedad se dispute con público en las gradas. Jose María Arrate no ve inconveniente en que ese histórico derbi se retrase todo lo necesario para que se pueda disputar en “condiciones”. Y es que a su juicio resultaría “lamentable y un desastre” que una final como esa se jugase a puerta cerrada. “No sabemos si alguna vez podremos volver a vivir algo semejante y no poder disfrutar de ello sería una auténtica pena”. Una final en la que confía pueda estar Aritz Aduriz; “quiero que juegue y que marque un gol”, sentencia Arrate. Eso sí, no se atreve a aconsejar a Aitor Elizegi qué fórmula utilizar para que el delantero guipuzcoano pueda seguir en activo hasta entonces.

Respecto a que las competiciones vayan a reanudarse a puerta cerrada, el que fuera Presidente del Athletic lo considera un “mal menor”. Tiene claro que es una fórmula para salvar la economía futbolística y una manera de garantizar la supervivencia de los clubes. “No cabe duda de que el fútbol sin aficionados en los campos resultará muy descafeinado pero hay que ir dando pasos”, reconoce Arrate.