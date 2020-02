Así afrontará el Alavés el final de liga

BALANCE DEL MERCADO DE INVIERNO (5 entradas y 5 salidas): "Muy positivo. Con las llegadas hemos mejorado y porque a nivel de carga salarial hemos sido capaces de equilibrar a nivel presupuestario el balance del equipo. Estamos realmente satisfechos aunque no es el mercado que más me estimule a pesar de la actividad de este.

"No tenemos opción de compra por ninguno de los jugadores cedidos. El Almería sí tiene obligación de compra por Sivera si asciende."

"Yo creía que la plantilla era equilibrada en verano. Las lesiones y el rendimiento de algunos jugadores han obligado estos ajustes. La plantilla es mejor ahora que antes."

FICHAJE DE OTRO DELANTERO: "Quedan tres, cuatro meses de competición. Meter al club en otro nuevo gasto a mayores teniendo los recursos y las posibilidades de la plantilla nos ofrece, no lo considerábamos necesario. ¿que nos hubiera venido bien? Seguro, pero no era una prioridad absoluta.

SALIDAS DE LOS DELANTEROS: "Es satisfactorio que nuestros delanteros estén a este nivel. Desde luego que hubiera sido un contratiempo importante perder a cualquiera de ellos. Sin embargo, no ha habido ofertas reales por ellos. Ha habido interés pero nos hemos remitido a la cláusula que estipulaba su contrato."

FEJSA: "Fejsa no tuvo un debut fácil. El partido frente al Sevilla tuvo mucho ritmo, fue muy físico y él llevaba mucho tiempo sin esa actividad. Lo que sí vimos en él lo que buscábamos. Ahora bien, cada partido es un mundo y está a disposición del técnico para que él decida quién juega."

ALAVES COMO DESTINO: "Vitoria equilibra. Vitoria es una ciudad acogedora, genera un clima familiar y agradable por lo que entiendo que eso si que facilita la adaptación de las personas nuevas. Se vive bien por lo que la gente que se va tiene interés en regresar."

JEANDO FUCH: "Es una situación compleja y delicada y está en manos de nuestros asesores jurídicos. Ha habido una rescisión unilateral de un contrato a tres bandas por parte del jugador y cuando se resuelva informaremos."

ROBERTO JIMENEZ: "Roberto es un portero que me encanta. Su actitud, su forma de ser, su ilusión y luego en un portero con experiencia que puede responder de manera perfecta. No sé que deparará el futuro pero si continúa con nosotros será una situación más que positiva. Termina contrato con el West Ham que tiene opción de ampliar un año más a Roberto pero las conversaciones con el equipo inglés fueron en su momento fluidas."

PACHECO : "Si perdemos a Fernando sería un contratiempo pero también nos ofrecería recursos, sería una operación extraordinaria para un club como el Deportivo Alavés, para buscar un portero. Sustituir a Fernando es muy complicado por no decir imposible pero también creo que el futuro del deportivo alavés esta cubierto con Jesús y Aritz."

"Creo que ha sido una injusticia que Fernando no haya sido llamado para la selección. Ha hecho méritos más que suficientes para ir con la selección nacional."

FUTBOL BASE: "Para analizar la academia hay que mirar al pasado. El cambio ha sido sustancial y a mejor. Ya no sólo por el nivel de los jugadores sino por la inversión que se realizado que nos hará ver a medio plazo chavales como Borja Sainz con nivel de participación y posibilidades reales de aparecer en el primer equipo. Ahora mismo podríamos hablar de Javi López, Antonio Perera,Jose Luis, Paulino. Goday, Balboa, Mendez...

LIMITE SALARIAL : "Tenemos la imagen de que no sólo somos un club austero sino que sómos un club rácano. No es cierto. Se hacen grandes esfuerzos para tener la plantilla más competitiva posible. Las inversiones por Lucas o Joselu son ahora baratas a raíz del rendimiento que están ofreciendo. Se hacen grandes esfuerzos por mantener pilares como Pacho, Laguardia o Pina. Somo el quinto presupuesto más bajo de la categoría. Pero para todo no nos da. Gracias a Dios tuvimos la venta de Wakaso que ha permitido que pudiéramos ser más generosos:"

MANU GARCÍA: "Tenemos claro que queremos que Manu siga con nosotros mucho tiempo. Él es el ADN del Deportivo Alavés. A partir de aquí entran muchas cuestiones como la edad o el ámbito contractual. En su momento se abordará el tema con naturalidad porque estamos encantados de que Manu sea nuestro capitán y buque insignia"

DEMIROVIC: "Demirovic entra en el proyecto de futuro del Alavés. Si todos hubiéramos tenido la paciencia necesaria para recorrer ese proceso de formación, el rendimiento que está ofreciendo en otros sitios lo estaría dando en el Alavés. El siempre unas expectativas de grandeza debido al rendimiento que ofrecía, pero su entorno no le ha ayudado a tomar las mejores decisiones a lo largo de estos años. Supongo que visto el rendimiento que esta ofreciendo en Suiza él pensará todo lo contrario ya que es uno de los jugadores en su demarcación más considerados de su edad en Europa."

LIGA DE PRIMERA: "Yo creo que hemos perdido la perspectiva de la realidad respecto al rendimiento del equipo. Todos tenemos unas aspiraciones y nos gustaría pelear por determinados objetivos, pero es nuestra cuarta temporada en primera con el quinto presupuesto más bajo. Nuestra obligación es competir por lo máximo y para mí lo máximo es ver un Alavés competitivo cada fin de semana. El verdadero éxito es que el club esté en primera división. La gente valorará lo que es estar en primera, espero que dentro de muchos años, cuando no estemos. Todos debemos ser cómplices con el equipo."

"No puedo decirte que este año haya visto reflejado en algunos partidos la imagen de lo que a mi me gustaría que fuera el Deportivo Alavés. Esto es un juego. Somos personas, hay estados de ánimo, hay conjunciones, necesidades, preocupaciones, obligaciones... El hecho que cada año tengamos que renovarnos de la manera que nos renovamos necesita de su proceso, de su tiempo, de su equilibrio y otra vez hemos tenido un nuevo entrenador, con nueva forma de pensar con nuevos jugadores importantes en posiciones importantes y eso requiere un tiempo."

" Por ser el equipo que somos y tener las dificultades que tenemos no hemos sido capaces de tener un equilibrio emocional respecto a que nuestro entrenador esté con nosotros 4 años que al margen de la base sólida que pueda tener el núcleo duro del equipo lo podamos mantener en el tiempo y vivamos en una situación un poco más estable."

PRÓXIMO MES: "El próximo mes no nos lo va a resolver de una manera definitiva pero sí nos va a marcar el tipo de angustia con la que vamos a vivir. Creo que es un mes vital, importante para nosotros y dónde tendremos que ofrecer nuestra mejor versión si no queremos tener problemas en un futuro inmediato."

ASIER GARITANO: "Al margen de los resultados estamos más que satisfechos con nuestro entrenador por su implicación, por su disposición al trabajo y por el conocimiento del medio en el que se mueve. Pero a veces las cosas no salen como uno espera y en esta profesión somos esclavos de los resultados. Si estamos en primera división el año que viene, Asier seguirá con nosotros."

PERA PONS: "Es un ejemplo de trabajo, solidaridad, empeño, humildad.. pero hemos llegado a ser 8 medios centros y el entrenador utiliza normalmente 2. Estamos encantados con Pere y ojalá se quede mucho tiempo con nosotros porque sirve también de ejemplo para todo lo que viene por detrás"