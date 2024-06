Iker, 7 años desalojado de su casa por daños estructurales: "Somos la punta del iceberg"

Son ya 7 años los que llevan fuera de sus casas una docena de residentes de los números 40 y 42 de la calle Santo Domingo, en el Casco Viejo de Vitoria. En octubre de 2017 tuvieron que salir casi de un día para otro tras detectar una fuga de agua que destapó daños estructurales.

Iker Tapia es uno de ellos. Fue quien alertó de los problemas que dieron comienzo a una situación de pesadilla que puede ocurrirle a cualquiera. Entonces Iker trabajaba como bombero en el Ayuntamiento de Vitoria, hoy mantiene el uniforme en la Diputación de Álava.

Su situación de solvencia económica le dejó sin una vivienda alternativa que sí tuvo el resto de moradores de los dos inmbuebles afectados.





En la calle

En 72 horas se vió "en la calle" en una ciudad que no era la suya con un perro y dos gatos. En COPE Euskadi ha relatado que lleva gastados más de 50.000 euros, entre la hipoteca de la vivienda ruionosa y el alquiler del piso en el que vive con su hija. La nómina no le exime de pasar "apuros" y las puertas no dejan de cerrarse.

La última hace pocos días cuando el Consistorio vitoriano denegó declarar la ruina económica de estas viviendas pese a que el coste de la rehabilitación supera el 50% del valor catastral, que es el requisito para ello.





Inacción para evitar el efecto llamada

El "problema" es que el Ayuntamiento tendría que sufragar la mitad de la factura, porque el derribo queda descartado al ser un inmueble centenario protegido. Iker considera que la administración local se niega a dar el paso para no generar un "efecto llamada" cuando hay otros 4 inmuebles en situación parecida en el Casco Viejo. "Somos la punta del iceberg de una problemática enorme", advierte.

Los residentes pudieron entrar a la casas tras un intento de okupación para comprobar su estado y vieron que era "peor".

La degradación continúa

"Bomberos que nos acompañaron al entrar a las viviendas dijeron que cómo era posible que el Ayuntamiento no hubiera hecho un seguimiento de ese deterioro que puede dar lugar a una situación más grave", lamenta Iker.

"Somos muy conscientes de que la responsabilidad del mantenimiento del edificio es de los propietarios. Pero lo que siempre hemos pedido al Ayuntamiento no es que nos pague la obra, le instamos a que encuentre la fórmula económica en la que podamos realizar esa reforma necesaria".





Aún quedan puertas por tocar. Esta semana Iker ha acudido al Ararteko y el próximo día 17 comparecerá en el Ayuntamiento con a la síndica de Vitoria.