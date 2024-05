Una estudiante de medicina navarra va a Sierra Leona y alucina con lo que se encuentra: "Qué suerte"

Ekhiñe Oroz Torrea está estudiando el postgrado de medicina. Tras licenciarse en la Universidad de Navarra ha logrado una beca para marcharse a investigar al área materno-infantil de la Clínica Our Lady of Guadalupe de Sierra Leona. Ekhiñe repasa en COPE Navarra sus inquietudes para decirse a acudir a uno de los países más pobres del mundo.

La doctora muestra su interés en aprender y ayudar a las personas más necesitadas del mundo. Reconoce que es "psicológicamente es duro ver a las personas sufrir", pero que le mueve el poder "compartir la suerte que he tenido de nacer donde he nacido". Además de la faceta de voluntariado, le inspira para adentrarse en esta aventura el "aprender algo que no puedo aprender en España".

Lo que más le ha impresionado

Ekhiñe afirma que está viendo cosas que no se podía ni imaginar. Y eso que ya ha estado como voluntaria en otros países pobres, pero no como Sierra Leona. Así lo describe: "Creo que lo que más me ha impresionado hasta ahora ha sido el nivel de educación. Me estoy encontrando con chicas de mi edad o incluso más mayores, pero jóvenes que no saben leer. Que no saben leer y tienen el título del instituto. O sea, el nivel de corrupción aquí es increíble. Hay gente que tiene el título de enfermería, por ejemplo, y no sabe leer".

¿Cómo lo consiguen? Lo explica la doctora: "Hay gente que tiene el título de enfermería y no sabe leer. ¿Cómo? Pagando o cosas peores".

Lo más duro

Está viviendo situaciones que le están ayudando a comprender muchas cosas y a valorar la suerte que ha tenido. El agua es una de esas cuestiones, y es que explica hay que valorar "levantarte todos los días y tener un grifo por el que sale un agua que puedes beber".

Afirma que ve "a la gente que va por agua porque la necesitan para bañarse, para cocinar... Imagínate desde el primer momento que te levantas, llevar treinta kilos de agua en la cabeza".