¿Está Navarra preparada para afrontar nuevos incendios?

Treinta y seis localidades cuentan ya con sus Planes de Actuación Municipal ante el riesgo de Incendios Forestales (PAMIF), según el Gobierno Foral.

Entre otras: Cendea de Galar, Huarte, Lekunberri, Petilla de Aragón, Adiós, Villatuerta, Puente la Reina, Fitero, San Adrián, Muruzábal, Alsasua, Burlada, Iza, Areso, Allo, Cintruénigo, Uharte Arakil, Lakuntza, Baztán, Iguzquiza, Elgorriaga, Santesteban, Arantza, Igantzi, Bera, Urdax, Lerga, Olite, Arakil y Beriain ya tienen este plan.

Son planes de actuación que se recogen en el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad Foral de Navarra (INFONA 2022), retocado a raíz del peor desastre vivido en Navarra con más de 17.000 hectáreas calcinadas.

Audio









Además de estas 36 localidades, otros 45 municipios disponen de planes ya terminados o en fase de redacción. De ellos, un total de 20 cuentan con planes finalizados y con informe favorable de Protección Civil, pendientes de aprobación por el pleno municipal. Se trata de Ujué, Belascoáin, Pueyo, Lodosa, Ciriza, Etxarri, Murieta, Leoz, Viana, Yesa, Valcarlos, Larraun, Valtierra, Tiebas Mururarte de Reta, Orkoien, Ancin, Valle de Egüés, Tafalla, Buñuel y Cendea de Cizur.

¿Qué es el INFONA? Es un plan especial de Protección Civil que establece un mapa de riesgo en el que señala 85 municipios en los que es obligatorio contar con un plan municipal contra incendios. Planes necesarios desde luego, pero según ya advertía en estos micrófonos el portavoz de bomberos forestales, Toño Jaso, no se hacen como se debieran hacer por la falta de personal: "Hay una carga de trabajo muy grande por realizar. Deberíamos estar realizando las discontinuidades en las fronteras de los pueblos para que no haya interfaces y los planes de contingencia. El problema es que no tenemos personal para poder hacerlo".

Ante la inactividad de @bomberos_na y del Departamento de Interior del @gob_na, hemos realizado una rueda de prensa para denunciar la precariedad de nuestro trabajo, reivindicar una estabilización digna, una profesionalización del servicio y solicitar una mesa de negociación. pic.twitter.com/CMsd8o8tB9 — BomberosForestales.Navarra_Naf.BasoSuhiltzaileak (@bbffnavarra) February 29, 2024

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Asegura que el trabajo en invierno es fundamental para evitar consecuencias mayores. Por eso piden trabajar durante el invierno también, no sólo en época estival. "Cuando hay un incendio grave, la única forma de atacarlo muchas veces es el ataque indirecto. Ese ataque indirecto se realizar con unos contrafuegos o el tener unos cortafuegos en algunos sitios determinados". Si no existen esos cortafuegos, muchos de ellos hechos durante el invierno, "es muy difícil atajarlo".

Esta misma semana, además, la Plataforma por la Valoración del Puesto de Trabajo de Bombero, un movimiento asindical, ha anunciado que van a empezar a cumplir de un modo "estricto" su calendario, sin acudir a llamamientos fuera del horario y van a dejar de estar disponibles fuera de su horario. Se trata de una reacción "ante el hartazgo de buena parte del colectivo".

Hablaban de injusticias en las condiciones laborales, de que se les canceló una reunión prevista con el director general poco antes de la misma, y que todavía están esperando una nueva cita. "El servicio funciona mediante un sistema caótico sin compensación a una plantilla que acude por compromiso con el servicio y la ciudadanía".

Plan de Actuación Municipal ante el riesgo de Incendios Forestales (PAMIF)

¿Qué es este plan de Actuación Municipal ante el riesgo de Incendios Forestales (PAMIF)? ¿Cómo se realiza? Silvestre Belzunegui, alcalde de Legarda, explica qué significa exactamente: "Tener una estructura organizativa desde Protección Civil de cada ayuntamiento, articular con otros ayuntamientos la coordinación en el tema, formar e informar a la población, catalogar los recursos y poner unos recursos para atacar un incendio principalmente al comienzo, que es cuando todavía no han llegado los equipos de extinción".

El plan ha sido elaborado por técnicos, pero en él se ha contado con todos los recursos humanos y técnicos del pueblo. Se ha contado con agricultores o tiendas de abastecimiento, por ejemplo, a la hora de actuar. Y también se ha dotado de nuevas infraestructuras. En Legarda se han dotado casetas con manguera y se ha formado a las personas. "Hemos formado y hemos enseñado algo al vecindario, a utilizar las mangueras, por ejemplo. Todo el mundo tiene que saber dónde están las cosas y cómo se usan".

Además, este Plan de Actuación Municipal ante el riesgo de Incendios Forestales (PAMIF) de Legarda cuenta con seis coordinadores.

Audio