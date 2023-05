Thomas Silva (Caja Rural ALEA) se proclama ganador de la Copa de España

Después de varias semanas rondándolo, el uruguayo Thomas Silva sentenció la general de la Copa de España élite/sub23 este sábado en la clásica de Padrón, penúltima cita puntuable. Se trata de la octava victoria del equipo hasta la fecha en la temporada.

"El equipo confió en mí para disputar esta Copa desde el primer momento y por ello también quiero agradecerles a ellos y cumplir al equipo, a los compañeros, que la verdad que sin apenas conocerme desde un principio se brindaron al cien por cien para mí"

La victoria de Silva se cimentó en la regularidad, ya que el buen trabajo del equipo llevó al uruguayo hasta el top-10 de todas las pruebas menos una, confirmando una progresión y un nivel de forma a la altura de los mejores del pelotón.

La carrera se resolvió con un terceto de corredores que se pudo adelantar al grupo de favoritos en el que viajaba el líder, que cruzó la meta en decimosexto lugar. La victoria final de Thomas Silva llega a falta de la carrera de mañana en Vigo, ya que la ventaja de puntos acumulada impide que mañana en Vigo ningún corredor se la pueda arrebatar.

El triunfo del uruguayo se suma a la lista de ganadores desde el filial como Andoni López de Abetxuko el año pasado en categoría élite o Miguel Ángel Ballesteros o Gonzalo Serrano, los últimos en ganar la general.

Thomas Silva: “Muy contento de poder conseguir la victoria final en la Copa de España. La verdad que me lo planteé como un objetivo a principio de año cuando me preparaba en Uruguay, durante la pretemporada siempre fue mi principal objetivo. El equipo confió en mí para disputar esta Copa desde el primer momento y por ello también quiero agradecerles a ellos y cumplir al equipo, a los compañeros, que la verdad que sin apenas conocerme desde un principio se brindaron al cien por cien para mí. Así que obviamente este triunfo es de todos, sin ellos no hubiera sido posible. Al final pudimos tener una gran regularidad en toda la Copa, con dos veces segundo, una vez tercero muy cerquita, aunque queremos la victoria y mañana tenemos la última oportunidad, dejaremos todo a ver si podemos terminar esta Copa en lo más alto".