Quejas de las PYMES navarras del transporte

Ignacio Orradre, secretario general de ANET, habla sobre la adjudicación a la empresa Transports Ciutat Comtal, S.A. (TCC) del servicio de transporte urbano comarcal convocado por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona durante los próximos diez años. Dicha empresa ya fue la ganadora en el anterior concurso para diez años (2009) y el contrato fue prorrogado tras la pandemia. Asimismo, Orradre indica que no es un caso aislado y que los requisitos que se piden para este tipo de servicios provoca que las PYMES navarras apenas puedan optar a realizar ese tipo de servicios. Con lo que son grandes empresas a nivel nacional las que acaban ganando esos concursos y comiendo terreno a las empresas navarras del transporte.

Además, Orradre también ha explicado que las empresas de transporte de personas se encuentran molestas con la Administración sobre la forma de gestionar el transporte escolar. Un problema que viene de tiempo atrás.

Además, Ignacio Orradre ha indicado que hay otro problema añadido, la falta de mano de obra en el sector. A pesar de que las condiciones económicas han mejorado de forma sustancial en el sector.

Las asociaciones y organizaciones del sector del transporte por carretera de Navarra muestran su rechazo a los peajes

Las asociaciones y organizaciones del sector del transporte por carretera con sede en Navarra, ANATRAVI, ANET, HIRU y TRADISNA, han firmado un comunicado conjunto en el que inciden en su "no rotundo" a los peajes.

En el comunicado aseguran llevar "todo el año esperando una reunión, que no se ha producido, con el departamento de Cohesión Territorial" del Gobierno de Navarra "para conocer la situación y transmitir su rechazo absoluto a los peajes a vehículos pesados".

Indican que "no se comprende esta falta de valoración y de respeto a un sector al que deben al menos escuchar, entender y responder, como indicó la presidenta María Chivite en octubre al referirse al trabajo de las administraciones con la ciudadanía". Añaden que "se olvida, asimismo, que el transporte es un sector esencial y transversal para toda la cadena de suministro".

"La ciudadanía debe saber que la imposición de peajes a vehículos pesados afectará a la industria y productos de Navarra, y difícilmente podremos tener atracción de inversiones" si no se atiende al transporte local", reivindican.

En el texto, las entidades explican que "a nivel estatal se ha comprendido la importancia del transporte, a pesar de haber sido necesarias varias amenazas de paro desde julio de 2020, consiguiéndose en esa fecha que el Ministerio no implante peajes en España sin el consenso del sector".

"En Navarra, en cambio, además de no recibir atención por parte del departamento de Cohesión Territorial, la administración tampoco es ejemplo con el pago de peajes. De hecho, los vehículos de la Administración Pública quedan exentos de su abono, tal y como recoge el artículo 3 de Ley foral 23/2022, de 1 de julio, reguladora del canon de uso de las carreteras de Navarra", critican.

En este sentido, señalan que "el único respaldo del Gobierno para adoptar esta decisión ha sido un estudio sesgado e interesado, ya que tomó datos en fechas de verano y con unos postes situados sólo en las entradas y salidas de las vías".

A su juicio, el pago por uso de las carreteras a vehículos pesados "se basa en la premisa de "quien contamina paga". Sin embargo, "el sector del transporte ya paga multitud de impuestos locales, autonómicos, de hidrocarburos, etc., duplicando los impuestos que abona cualquier otro sector".

"Más aún, ahora el sector pagará también un nuevo derecho de emisión aprobado en España y que en Navarra va a suponer un repago para el transporte que, además de pagar sus propios impuestos y derechos de emisión, pagará también los peajes por la misma premisa", apuntan.

Además, advierten de que "el sistema de pago que se va a imponer en Navarra a través de arcos es diferente al que se había planteado aplicar en España, pago por satélite, como en Alemania". Por lo que, a su juicio, "si en un futuro se llevan adelante los peajes a nivel estatal, el gasto en los arcos habrá sido inútil".

Por otro lado, señalan que "el mantenimiento de las carreteras debería provenir de los presupuestos y no aprovecharse de la labor del transporte para financiarlo; sobre todo, cuando las usamos todos directamente, o indirectamente, gracias a que nos llega por ese medio el producto a nuestras tiendas y fábricas".

"No entendemos que el transporte tenga que pagar por cumplir con un servicio fundamental para el resto de las actividades de nuestra Comunidad. Deberíamos ser conscientes de que, actualmente, ni a corto ni a medio plazo existe una alternativa viable al transporte de mercancías por carretera. Resulta así imprescindible contar con las organizaciones navarras para tomar este tipo de decisiones, por las consecuencias que suponen para el sector y toda la sociedad navarra", reivindican.

Finalmente, consideran que "no es de recibo" conocer a través de la prensa "decisiones que afectan directamente al sector, como se anunció seguir adelante con los peajes en Navarra el 27 de septiembre, a pesar de que se hubieran desestimado por parte del Gobierno de España justo el 21 de septiembre".

"Especialmente, cuando las decisiones a nivel estatal se consensúan con el sector, mientras que, en la Comunidad foral, no. Ha pasado más de un mes desde que todas las organizaciones de transporte de Navarra escribimos al nuevo consejero de Cohesión Territorial para reunirnos y todavía no nos han citado. En conclusión, para evitar la discriminación del transporte y de la ciudadanía navarra, quienes de facto soportarían el pago de estos peajes, entendemos que la única alternativa es la no implantación de peajes en las carreteras navarras", concluyen.