Primeros restos arquológicos de "manipulación"

El periodista de Diario de Navarra Javier Iborra se remonta a 1.200 años antes de Cristo. Ramsés II fue el tercer faraón de la Dinastía XIX de Egipto, que gobernó unos 66 años, desde 1279 a. C. hasta 1213 a. C. El faraón llevó a su civilización a su máximo esplendor y realizó una gran labor de propaganda sobre el combate contra los hititas (batalla de Qadesh). Tanto que los restos arqueológicos encontrados indican que la historia contada por el propio faraón no era exactamente así.

Es por ello por lo que Javier Iborra habla de los primeros restos arqueológicos de la "manipulación".