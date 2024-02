La ONCE en Navarra presenta material divulgativo de Policía Nacional en braille

La ONCE y la Policía Nacional de Navarra presentan un material divulgativo sobre consejos de seguridad editado en braille y lectura fácil, destinado a las personas ciegas y a aquellas que tengan dificultades de comprensión lectora con el objetivo de "evitar que sean víctimas de la comisión de delito"

MATERIAL DIVULGATIVO



Ocho materiales divulgativos sobre protección del hogar, prevención de robos, seguridad en comercio o secuestro virtual han sido editados en braille y lectura fácil, algo que Nacho usuario de la once ve esenciales. "Son utilísimos para las personas que no podemos ver, porque nos da otra opción acceso a una información que no podríamos tener".

Estos manuales abordan temas "de especial relevancia" sobre protección del hogar, consejos de seguridad para los más mayores, prevención de robos en viviendas y trasteros, prevención de secuestro virtual, prevención de visitas de los falsos técnicos, o la actuación ante la ocupación ilegal de viviendas.

FORMACIÓN PARA POLICÍAS

Además, la Once y Policía Nacional está estudiando cursos de formación para los policías para que eso puedan saber cómo atender o tratar a una persona invidente que llega a una comisaría. Lo ha destacado Valentín Fortún delegado de la Once en Navarra, "A veces es tan simple como saber interaccionar con personas con discapacidad. Hemos ofrecido a Policía Nacional una reunión para dar un módulo de formación en interacción para personas con discapacidad visual grave o ceguera total", "se forma a formadores y ellos van formando a su gente", ya que "a veces es tan sencillo como saber acompañar" en una comisaría a una persona ciega.