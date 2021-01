Nevada histórica en la Ribera de Navarra

El temporal Filomena está afectando a la Comunidad Foral de forma desigual. Hasta el mediodía de este sábado, la Ribera está siendo la zona más afectada. En Ribaforada se han acumulado hasta 15 centímetros de nieve, algo no visto desde hace décadas.

Imágenes insólitas pero que no están provocando incidencias graves en la red de carreteras. A las 13 horas de este sábado en el sur de Navarra se circulaba con "cierta normalidad", tan solo en la A-68 (Autovía del Ebro), está cortado el sentido Zaragoza al tráfico pesado por dificultades meteorológicas en Aragón. Eso sí, el Gobierno de Navarra recomienda "evitar desplazamientos innecesarios" y circular con mucha precaución por toda la red de carreteras de la Comunidad Foral.

Embolsando vehículos pesados en #Tudela (A68). Nuestro reconocimiento a quienes estáis trabajando (camioneros) y prestando servicio (policías, etc.) con las condiciones de #Filomena

�������� pic.twitter.com/xVu2jESPbZ — Policía Foral - Foruzaingoa (@policiaforal_na) January 9, 2021

Policía Foral también informa de una salida de vía en Cascante.

Atendemos accidente en Cascante (N121C), sin heridos. Adecúa la conducción a las circunstancias. #AtestadosTudelapic.twitter.com/P6Xj9WKRQ2 — Policía Foral - Foruzaingoa (@policiaforal_na) January 9, 2021

AFECCIONES EN LA RED SECUNDARIA

Aunque por la red principal de carreteras se pueda circular, hay afecciones en la red secundaria.

Según el Ejecutivo foral, este mediodía, una carretera permanece cortada y en otras cuatro es obligatorio el uso de cadenas a causa de la nieve acumulada en la calzada.

Permanece cortada la carretera NA-2011 (Salazar-Francia) desde el kilómetro 0 (Puerto de Larrau) por la nieve.

Es obligatorio el uso de cadenas en la NA-137 (Burgui-Isaba-Francia), en el Puerto de Belagua, a partir del kilómetro 45 (Mata de Haya), así como en la NA-718 (Estella-Olazagutia), en el Puerto de Urbasa, a partir del kilómetro 17.

También son obligatorias las cadenas en la carretera NA-7230 (Viana-Aguilar de Codés), en el Puerto de Aras, desde el kilómetro 8, y en la NA-7210 (Meano-Álava), en el Puerto de Meano, a partir del kilómetro 4,900.

RECOMENDACIONES

Las adversas condiciones meteorológicas pueden dificultar los desplazamientos por carretera por la posible acumulación de nieve y la formación de placas de hielo en la calzada, por ello el Gobierno de Navarra recomienda evitar los viajes innecesarios. Si por causas de fuerza mayor es preciso viajar por carretera, deben consultarse las inclemencias meteorológicas en la zona a través de los medios de comunicación y del estado de las carreteras a través del teléfono 848 423 500 o en la página web de Información sobre el estado de las carreteras de Navarra.

Además, el Gobierno de Navarra pide a la población que no use el vehículo para actividades no esenciales y que se eviten situaciones que en estas circunstancias pueden ser de riesgo, como las salidas al monte, ante la posibilidad de quedarse aislados en lugares apartados lo que requeriría la intervención de equipos de rescate que podrían ser necesarios en otras actuaciones urgentes. Asimismo aconseja no acudir a disfrutar de la nieve y en cualquier caso, en el caso de hacerlo, no aparcar los vehículos de tal forma que dificulten el trabajo de las máquinas quitanieves.