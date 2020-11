Navarra espera poder celebrar la navidad con no convivientes, aunque en grupos pequeños

María Chivite, presidenta del Gobierno de Navarra ha traslasado cierto optimismo de cara a Navidad al afirmar que: "Quizás no podamos estar con toda nuestra familia al completo, pero sí que procuraremos abrir la mano en lo que tiene que ver con los no convivientes".

En cuanto a cómo será la celebración de las Navidades, María Chivite ha indicado que "tenemos que ver con qué datos llegamos, es verdad que nuestra idea es poder abrir la mano en el medio plazo, pero desde luego no vamos a tener unas Navidades de comidas o cenas con muchas personas".

La norma vigente no permite la presencia de no convivientes en un mismo domicilio, ante lo que ha señalado que "procuraremos que eso pueda superarse y que pueda haber más personas, o a lo mejor dos unidades familiares, pero esas cenas de 30 personas no van a ser posibles".

En cuanto a la situación hospitalaria, María Chivite ha señalado que la curva de los casos y la de los ingresos "pueden ser paralelas pero con un decalaje de al menos quince días". "Hasta mitades de la semana pasada no empezamos a tener un descenso de casos en UCI y sabemos que los ingresos en UCI tienen una estancia media de dos-tres semanas. Es verdad que la semana pasada ya se notó claramente lo que tiene que ver con las ocupaciones hospitalarias y a finales de semana con ocupaciones de UCI, pero aún así siguen en un momento de tensión bastante elevado. Aunque ya hemos empezado a tener más altas que ingresos, pero pocas, esperemos que esta semana siga doblegándose esa curva también de pacientes en UCI", ha indicado.

Por otra parte, la jefa del Ejecutivo se ha referido a la situación de la consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, que se encuentra ingresada en la UCI por Covid-19. "Sigue en un estado complicado, aunque parece que su evolución va siendo buena", ha indicado, para expresar su "confianza" en los profesionales sanitarios.