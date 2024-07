El premio Voluntario 2024 ya tiene una propuesta en firme. El Consejo Navarro del Voluntariado ha elegido a María José Leoz, impulsora de la Asociación Síndrome de Down de Navarra. Ella ha sido la elegida por el Consejo de entre 24 candidaturas presentadas en esta primera edición de los premios. Ahora, esta propuesta tiene que ser aprobada por el Ejecutivo Foral y previsiblemente el galardón se entregará en el mes de octubre.

María José es una de las impulsoras de la Asociación Síndrome de Down Navarra, entidad sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con Síndrome de Down y la defensa de sus derechos. Ella arrancó con esta aventura con el nacimiento de su hijo, con Trisomía 21, denominado Síndrome de Down.

Mª Jose Leoz, impulsora de Down Navarra, propuesta Persona Voluntaria de Navarra 2024 por el Consejo Navarro del Voluntariado



Ahora deberá ser aprobada en sesión de gobierno









En 2005 creó la banda de rock formada por personas voluntarias sin discapacidad y 15 personas con Síndrome de Down llamado Motxila 21.

La candidatura ha sido presentada por la Asociación Síndrome de Down, en base a su “su larga trayectoria de voluntariado, su experiencia desarrollando acciones de gran relevancia en el compromiso social, así como actuaciones impulsoras de voluntariado en el ámbito de la discapacidad intelectual, siempre desde la innovación”.

Ha sido un "un honor" saber que ha sido la elegida. Sin embargo, María José Leoz reconoce que recibió la noticia con mucha "estupefacción" y se quedó "sorprendidísima". "Estoy impactada y abrumada. Yo no me esperaba una cosa de estas. En parte porque yo soy la cabeza visible de un montón de gente que trabaja detrás. Lo acepto gustosa, pero hay mucha gente voluntaria que trabaja en nuestra entidad y que para ellos va dirigido".

María José Leoz asegura que una vez recibido este premio, continuará ligada al voluntariado. "Laboralmente me marcho, pero voy a seguir trabajando todo el tema del envejecimiento. Dentro del Cermi y donde haga falta". Después de 34 años dedicados al voluntariado, María José Leoz no tiene intención de dejar.