Las convalidaciones educativas de migrantes en Navarra se atascan en Madrid

Navarra resolvió favorablemente en 2023 1900 convalidaciones de la ESO y Bachiller, un 45% más que en 2022. La media de tiempo para conseguir este tipo de convalidación es de dos meses, si hablamos de un título universitario o de formación profesional es puede llevar hasta 2 años. ¿Y eso por qué?

La razón es quien se ocupa de las convalidaciones, lo explican desde Alta inspección del Gobierno de Navarra, Yolanda Salinas Cancel, "En Navarra se convalidan los títulos de la ESO y Bachiller, los títulos de Universidad y Formación Profesional se hacen desde los ministerios en Madrid".

María es de Perú lleva en Navarra 6 años y tardó casi dos años en conseguir su título de auxiliar de enfermería, "el de Bachiller me lo mandaron en dos meses, el de enfermería en un año y 10 meses"

María ha conseguido convalidarlos, no es el caso de Jesica del Pilar Yaha, ella es peruana, lleva dos años en España y quiere ser docente, pero aún sigue en el proceso. "Me dijeron que tenía que cursar siete asignaturas para conseguirlo, he aprobado seis, pero el inglés se me resiste".

Jésica y María cuentan como en su país de origen tuvieron problemas a la hora de conseguir la documentación. "Faltaba un papel y no me lo querían dar, tuve que insistir porque era un simple papel que decía que asignaturas había cursado"

La razón es la acumulación de expedientes en Madrid se debe a dos razones: la primera, la cantidad de solicitudes que llegan, la segunda,La que la mayoría de ellas están incompletas o con errores. Madrid recibió, en 2023, 59000 solicitudes, de las cuales 18.000 se solventó de forma positiva, y 30.000 se enviaron con alguna subsanación por falta de documentación o errores en el procedimiento. En total, en el año se tramitaron 42.000 expedientes, el 79% de las solicitudes recibidas