Juan Cruz agradece "el recimibimiento" en la presentación tras su debut en Cádiz con la camiseta de Osasuna

Tras un gran debút con la camiseta rojilla hoy se ha presentado al segundo fichaje de la temporada, el lateral izquierdo, Juan Cruz.

Así ha contado Osasuna en su web la presentación

Esta mañana, Juan Cruz ha sido presentado como nuevo jugador del Club Atlético Osasuna. El nuevo lateral izquierdo rojillo, que se estrenó bajo las órdenes de Jagoba Arrasate el pasado sábado en Cádiz, ha comparecido en rueda de prensa para atender las preguntas que los periodistas han realizado telemáticamente. “Este es un club que personalmente me encaja muchísimo. La idea, el planteamiento, tanto como grupo como míster y, lógicamente, como entidad. Es una afición que todo el mundo quiere tener detrás. Yo la he sufrido en contra y si tengo la oportunidad de tener esta afición y este club a favor, no tuve mucho que pensar”, ha comentado el defensor, que ha estado acompañado por el director deportivo, Braulio Vázquez.

Respecto a su estreno como jugador de Osasuna, que se produjo el sábado en la victoria rojilla ante el Cádiz en el Ramón de Carranza (0-2), Juan Cruz ha explicado: “La verdad que, como todos sabíamos, había entrenado al final esta semana nada más, acababa de llegar, me estaba adaptando y lo primero quiero agradecer al míster la confianza porque, lógicamente, no es sencillo llegar, estar nada más que tres o cuatro días entrenando con el grupo y entrar de titular a jugar. Y, sobre todo, agradecer a los compañeros por el recibimiento y las ayudas, ya no solo el sábado en Cádiz, que se vio cómo estábamos todos pendientes y unidos, sino también a nivel personal y grupal. Hay un grupo increíble y eso para los que venimos de fuera y nuevos se nota muchísimo”.

Braulio: “Era un jugador que teníamos señalado en rojo”

El director deportivo de la entidad, Braulio Vázquez, acompañó a Juan Cruz en la comparecencia y valoró su incorporación a Osasuna: “Estamos muy contentos, porque tanto el cuerpo técnico como la dirección deportiva era un jugador que teníamos señalado en rojo. Estamos convencidos de que a nivel deportivo y personal encajaba perfectamente con el proyecto que queremos. Para mí, sin duda, ha sido el mejor lateral izquierdo de Segunda División. Poco a poco ha ido creciendo en su rendimiento. Entendemos que encaja perfectamente en el modelo de juego que tenemos, sabéis de la importancia que le de Jago a los laterales. Y más allá de todo esto, él tenía otras opciones y estaba convencido de venir aquí, así que desearle toda la suerte”.