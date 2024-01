Folclore: Auto de Reyes Magos de Sangüesa

Alberto Magán Ciérvide, en esta sección de folclore de Cope Navarra, presenta el Auto de los Reyes Magos de Sangüesa, una tradición centenaria.

¡Feliz año a todos! Recién terminada la navidad y comenzado este frío enero, continuamos con nuestros programas de folclore, repasando las riquezas y curiosidades que encontramos en nuestra querida Navarra.

Aunque ya ha terminado el tiempo de Navidad, tenemos tan cerquita aún la fiesta de la Epifanía del Señor, más conocida por todos como el día de Reyes, que vamos a dedicar este programa a hablar sobre el Auto de los Reyes Magos que todos los años, se representa el 6 de enero en la ciudad de Sangüesa. (“la que nunca faltó”).

Conocido es que en muchos pueblos y ciudades, la víspera de Reyes, se celebran vistosas cabalgatas que los vecinos preparan con mimo y mucho esfuerzo para recibir a sus majestades. La llegada de los Reyes Magos, recordando su llegada a Belén en busca del niño para entregarle sus presentes, se revive en cada rincón de nuestra comunidad de Navarra despertando la ilusión de mayores y pequeños.

Aunque conservan la esencia y lo importante de la fiesta, pues sin el nacimiento de Cristo, no tendría sentido ni existiría, en ocasiones son cabalgatas cargadas de fantasía, que está muy bien, pero se deja de lado un poco su verdadero origen y sentido.

Muchas son las tradiciones alrededor de la Navidad y la fiesta de los Reyes Magos. En Cintruénigo por ejemplo, los Reyes acuden a cantar la Aurora y tocan la Zambomba u otros instrumentos. En Peralta, Corella, Cortes o Cadreita se ha podido disfrutar de representaciones vivientes del Belén y más especial este año, porque se cumplen 800 años de que San Francisco de Asis, pusiera un Belén recordando el nacimiento de Cristo en aquella ciudad. Y ahora, ¿en qué casa no se pone el Belén o un nacimiento? Pues eso. Una hermosa tradición y se ha ido

enriqueciendo y que a veces podemos ver figuras en el belén vestidas con los trajes regionales de Navarra, lo que podría ser un Belén a la navarra. Yo he llegado a ver hasta los gigantes en el Belén.

Y bueno, volviendo a nuestro tema, vamos a hablar sobre el misterio o Auto de los Reyes Magos de Sangüesa. Es una representación, declarada de interés turístico nacional en 2012. Solamente hay 5 en España. Es una representación basada en la obra que el Padre Capuchino José de Legarda, escribió en el año 1900.

Los autosacramentales fueron una expresión teatral significativa en la España del Siglo de Oro, influyendo en la literatura y el teatro de la época. Además de transmitir enseñanzas religiosas, estas representaciones también eran una forma de entretenimiento popular. Tenían un propósito didáctico y moralizante, buscando enseñar lecciones de la doctrina católica de una manera accesible y entretenida.

Se representaban comúnmente en las plazas públicas durante las celebraciones festivas o religiosas, lo que permitía una mayor participación de la comunidad.

El Auto de Sangüesa no es un autosacramental al uso, puesto que su temática no se centra en el sacramento de la Eucaristía, pero es un Auto moderno que lo encuadramos dentro de este género, pues reúne todas sus características.

Es una representación teatral que recrea la llegada de los Reyes Magos al portal de Belén para adorar al niño Jesús.

Durante la representación, los tres Reyes Magos (Melchor, Gaspar y Baltasar) recorren las calles de Sangüesa montados en caballos y llevando consigo regalos para los niños. La procesión o representación, culmina en la Plaza de la Iglesia, donde se representa el encuentro de los Reyes Magos con el niño Jesús en el pesebre.

Esta tradición combina elementos religiosos y folklóricos, y es una manera especial de celebrar la Epifanía en la comunidad. La participación activa de los habitantes locales, especialmente los niños, hace que sea una experiencia única y significativa para la comunidad de Sangüesa.

Se combinan los diálogos en verso que recitan los personajes. Reyes, pastores, Herodes y el ángel con cantos interpretados bellamente por los Auroros de la Localidad, que acompañan con sus villancicos a los Reyes durante todo el recorrido. Me gusta cuando cantan el villancico “con Guitarra y la Jota a Belén va un Navarrico” y que suelen acompañar también los gaiteros junto a los músicos de la Aurora.

Es una auténtica delicia tanto para vecinos como para turistas, ya que estos últimos pueden aprovechar el recorrido del Auto para conocer la ciudad, ya que pasa, a lo largo de sus nueve escenas o pasos, por los monumentos más emblemáticos de Sangüesa, muchos de ellos, engalanados para la ocasión recreando paisajes o escenas alusivas al Belén.

Melchor, Gaspar y Baltasar parten a caballo del palacio del Príncipe de Viana para dirigirse al ayuntamiento donde son recibidos entre villancicos por los 'auroros' Virgen del Rosario. Desde el ayuntamiento inician su marcha hacia el Portal de Belén siguiendo la estrella como bien

apuntan en los versos que recitan. Realizan una parada en el palacio de Ongay-Vallesantoro. En su balcón, se encuentra Herodes que, además de saludarles, inicia una discusión con ellos, en un tono tan fuerte que asusta a los más pequeños espectadores.

Mantienen una conversación bastante airada con Herodes, que en este Auto, representa al mal y los Reyes de Oriente comienzan a sospechar sobre sus malas intenciones. Acabada la conversación y pendientes de no desviarse de su objetivo, los reyes se dirigen a la plaza de la Abadía donde se encuentra el Portal, en el que una familia de Sangüesa representa a la Virgen, San José y el niño, mientras que una decena de niños hacen de pastores.

Allí, entregarán y ofrecerán al niño Jesús sus regalos de Oro, incienso y mirra entre los aplausos de los cientos de espectadores que acompañan.

Quiero señalar aquí, dos pequeños diálogos.

Uno, de un pastorcito que le dice al niño:

Hermoso niño hechicero, / rey del mundo universal, /

hoy a tus plantas se acerca / este pobrico zagal.

Míralo. Y cómo llora de frío / el pobrecico. /

Yo haré fuego, rico mío, / para calentarte los pies.

Yo traeré más cordericos / alrededor del portal. /

Los dejaré comiendo / y entraré contigo a jugar.

Los reyes te ofrecen joyas, / los pastores cordericos, /

y yo, pobre zagal, / yo te traigo estos platillos.

Mira que yo en la majada / también me divierto así. /

Y si lloras, que tu madre / te toque así, chiquitín.

También tengo en la majada queso / que el pastor me dio. /

Te lo daré todo entero, / aunque no lo pruebe yo.

Adiós, divino niño. / Adiós, rey inmortal. /

Adiós y no te olvides / de este pobre zagal”.





Y otra pastorcilla que dice:

Amante Niño Jesús, / bendita Virgen María, /

ved a vuestros pies postrada / a esta humilde zagalilla.

¿Llorando estás, niño hermoso? / ¡Cielo mío!, ¡querubín! /

yo te callaré bien pronto, / ven conmigo, chiquitín.

Mira, escucha qué ruidico hace / esta hermosa sonaja. /

Escucha los cascabeles. / ¿Te entretienes, chiquitín?

No me hagas más pucheritos, / que me vas a hacer llorar. /

Cuando la pena te aflija, / tocaré y te callarás.

Son tus lágrimas cual perlas / que recoge esta zagala /

para que endulce mis penas / de esta mi vida amarga.

Adiós, prenda mía. / Hazme un sitio en el cielo / para estar en tu compañía. ¡Adiós!”





Y Mientras los reyes charlan con los pastorcillos son interrumpidos por un ángel que les advierte de las malas intenciones del rey Herodes para con el niño diciéndoles:

No os turbe mi blanco ropaje, pues es Dios en su inmensa ternura

quien manda a la tierra este mensaje:

Herodes furioso y con ira salvaje, persigue de muerte al Dios del Edén.

Es necesario que vuestro arbitraje, libre de sus fauces al tierno feliz.

Cumplido mi mensaje divino, remontare mi vuelo hacia las alturas y cruzando esas nubes de inmensa blancura, hallaré al Señor de mi destino.





Aquí concluye el Misterio de los reyes magos de Sangüesa. Con los aplausos y la marcha hacia la parroquia donde se celebrará la misa de la Epifanía del Señor. Y más tarde a dar buena cuenta del Roscón de Reyes, que sé que en Sangüesa los hacen muy ricos y que por cierto, ya encontramos referencias sobre el roscón en Navarra en el año 1361, puesto que se designaba como Rey de la Faba al niño que le tocase el Haba en su porción. Hablaremos otro día del Rey de la Faba también.

No queda claro el origen del Roscón pero una de las referencias nos cuenta que es redondo por el amor infinito de Dios, las frutas de colores que decoran la parte de arriba, simbolizan las joyas de las coronas de los Reyes magos y el “Haba” o sorpresa, representa la niño Jesús escondido para que no lo encontrase Herodes.

Y me despido como siempre dando las gracias a todas las personas que hacen posible con su trabajo que este Auto siga representándose. Es un tesoro que tenemos en Navarra y del que pueden estar orgullosos los Sangüesinos, que con Edurne Navallas Goñi al frente de la

Asociación “Misterio de Reyes”actualmente, han recreado una vez más este Auto que une a mayores y pequeños en su localidad. A unos los regresa a su niñez y juventud y a otros los llena de ilusión y magia para continuar con las tradiciones, devoción y folclore de su pueblo.

Así que un año más para los Sangüesinos, no hay carbón, sino buenos regalos, aplausos y vítores por volver a acoger a Cristo en sus calles y continuar con esta tradición que sin duda, enriquece nuestro folclore Navarro.