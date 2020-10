El español Francis Mojica sin Nobel de Química este año y posiblemente para siempre

El Premio Nobel de Química 2020 ha ido en esta edición para Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna por "the development of a method for genome editing". Un premio merecido, pero que a la comunidad científica española le deja con mucha pena ya que no reconce la contribución esencial de Francis Mojica. El investigador alicantino era un candidato a obtener el premio, y además al darlo en una materia en la que él aportó cuestiones básicas, queda descartado que lo obtenga por esta temática en un futuro.

Joaquín Sevilla, Director del Área de Cultura y Divulgación de la Universidad Pública de Navarra, nos lo explica en esta entrevista en COPE Navarra.

PENA EN LA COMUNIDAD CIENTÍFICA

Y el Premio Nobel de Química 2020 va finalmente para Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna por "the development of a method for genome editing". Se premian las #CRISPR pero NO se reconoce la contribución esencial de Francis Mojica. @NobelPrizehttps://t.co/gOQbuCjVbTpic.twitter.com/VuchLjeDb0 — Lluis Montoliu (@LluisMontoliu) October 7, 2020

Me da pena que no le hayan dado el #PremioNobel al gran F. Mojica, pero antes de despotricar de la Academia por haberse olvidado de él recordad que aquí en España en 2015 le concedimos el Premio Princesa de Asturias a Charpentier y Doudna. Siempre he dicho que aquello lastraría. — José M López Nicolás (@ScientiaJMLN) October 7, 2020

Que será casualidad, pero vaya temazos se han marcado los Nobel de ciencia de este año: la hepatitis C, agujeros negros supermavisos en la Vía Láctea y las tijeras CRISPR/Cas9. Premios nacidos para copar portadas, ¿eh? Como decía un amigo, a por Murakami... — Javier Armentia��️‍�� (@javierarmentia) October 7, 2020

Estos son los 12 investigadores esenciales para entender la revolución #CRISPR El Premio Nobel de Química 2020 reconoce a 2 de ellas, pero olvida a Virginjus Siksnys, el lituano que también propuso usarlas para edición genética en 2012, y sobre todo a Francis Mojica que la empezó pic.twitter.com/RuCFhTCd6Q — Lluis Montoliu (@LluisMontoliu) October 7, 2020

Y por esto los Nobel igual no son tan buena idea. Dan una visión sesgada, de la realidad científica https://t.co/4BFq4Ua26A — Joaquin Sevilla (@Joaquin_Sevilla) October 7, 2020