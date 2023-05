Ermitas en Navarra

Estamos en mayo, el mes de las flores, el mes de María, de multitud de romerías… Algunas de estas romerías van a Colegiatas, otras a Santuarios, pero muchas de ellas van a ermitas, así que hoy, nos vamos a conocer algunas ermitas de nuestra querida Navarra.

Hoy vamos a hacer un recorrido por alguna de estas ermitas, es imposible hablar de todas, así que hemos hecho una selección por algunas de las más interesantes o que tienen alguna cosa curiosa que contar de manos de Patxi Pérez.

Hay que decir que como todos sabemos, Navarra ha sido históricamente una tierra piadosa, y un ejemplo de ello es la gran cantidad de templos que hay repartidos de norte a sur y de este a oeste. Según la Enciclopedia Navarra, la cifra de ermitas podría alcanzar las 2000 y que el mayor número de ellas se encontraban o se encuentran en la Merindad de Sangüesa.

Pero nosotros aquí vamos a intentar nombrar ermitas de las cinco merindades históricas de nuestro reino.

¿Y por donde empezamos? Te propongo una idea, la que ermita que se encuentre a una mayor altitud y la que se encuentre a menor altitud, ¿sabemos cuáles pueden ser?

La ermita más alta de la comunidad es la de San Donato y San Cayetano en el monte Beriain, se encuentra a casi 1500 metros de altitud. Poca gente sabe que está dedicada a dos santos, se sabe que en 1797 ya estaba construida porque hay un escrito en el obispado dando orden a reconstruir todas las ermitas de la Barranca menos esta. A lo largo de los años y siglos ha pasado por varias vicisitudes, se ha reconstruido en varias ocasiones. La romería es el domingo siguiente a la festividad que es el 7 de agosto.

Para conocer cual es la ermita que se encuentra a nivel del mar más bajo nos tenemos que ir hasta Bera de Bidasoa, que es la localidad que se encuentra a menor altitud, no tengo la certeza para asegurarte cual es la ermita de la localidad que se encuentra a menor altitud, pero yo me inclino por la dedicada a la Inmaculada en la conocida como Ermita de Endarlatza, siempre se le relaciona con Irun, pero yo por más que miro los límites de la muga, la sitúo dentro de Navarra.

Pues después de salir de este aprieto, te voy a poner en otro. ¿Cuál es para ti la ermita más bonita de Navarra? No vale sentimentalismos.

Quizás de las que yo conozco, la que más me ha llamado la atención es San Pedro de Echano en Oloriz, la Valdorba, creo que ya hablamos de ella en su día.

Hoy en día se le conoce como ermita pero es con casi toda probabilidad una antigua iglesia del pueblo de Echano, del que hoy no queda nada.

Porque digo que es la que más me ha llamado la atención, quizás por todo el misterio que rodea a su construcción, no se sabe con certeza si era parte de un posible palacio, si los templarios tuvieron algo que ver… lo que es cierto es que nos encontramos ante una gran obra de arte del siglo XII con una portada que en lo que a la decoración se refiere es espectacular y que prácticamente en su totalidad es una decoración profana.

Y ahora, si hablamos de sentimentalismos, ¿con cuál te quedas?

Si hablamos de sentimentalismo, me tengo que ir hasta Navascués, al superviviente almiradio, a las ermitas de Santa María del Campo en el llano junto al cementerio o a la de San Quirico en la cima de la sierra de Illon.

Cada una es diferente, San Quirico es el 16 de junio, hasta hace unos 20 años se mantenía el subir en el día, y ahora se sube el sábado más próximo, se encuentra a unos 1100 metros de altitud y es un día muy bonito de hermanamiento de todo el pueblo, se sube relativamente temprano, se almuerza y después se celebra la eucaristía, posteriormente se come y a la tarde tras la bendición de los campos en los cuatro puntos cardinales y los rezos correspondientes se retorna al pueblo con una parada técnica más o menos a mitad de camino a tomar un refrigerio.

En cambio, la ermita de Santa María del Campo se bajaba le 8 de septiembre que era cuando se celebraban las fiestas y ahora que se celebran en agosto uno de los días también se baja a oír misa en la ermita.

Has dicho al principio que ibas a nombrar ermitas de las cinco merindades, si no me falla la memoria, nos quedan Estella y Tudela.

Ahora sí que me pones en un aprieto, en la Merindad de Estella, se encuentran dos ermitas del siglo XII, que podríamos decir son referentes, una se encuentra en Azcona, esta dedicada a Santa Catalina de Alejandría, es una referencia en el románico rural navarro, con la decoración de sus capitales y canecillos; la otra se encuentra en Aguilar de Codés, se trata de la ermita de San Bartolome, en ella se encuentra el que probablemente sea el mejor crismón que se conserva en Navarra y además la ermita se encuentra en un entorno natural precioso.

Si nos vamos a la Merindad de Tudela, probablemente uno de los lugares de referencia es la ermita de la virgen del Yugo, en Arguedas, en las Bardenas.

Pero si hablamos de una tradición que se mantiene en Tudela, tenemos que hablar de la Ermita del Cristo, cuando cada 3 de mayo acuden a ella los tudelanos, este día fue durante años junto a la Bajada del Ángel la fiesta más popular de Tudela.

Parece ser que la fiesta se instituyo en torno a la tercera década del siglo XVIII, aunque previamente allí ya se encontraba una ermita que con anterioridad pudo ser un monasterio. Este día es costumbre comer culecas, se trata de un bollo dulce con uno o dos huevos en su interior.