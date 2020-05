Chimy Ávila: "Mi compromiso está con Osasuna, no con el Barça ni el Madrid. Iba a cumplir con la gente"

Nuevas declaraciones del delantero de Osasuna, el Chimy Ávila, sobre el interés del Barça y sobre que él se debía al club rojillo y quería lograr la permanencia.

Mi compromiso está con el Osasuna, no con el Barça ni el Madrid ni el Inter. Iba a cumplir con la gente que me está pagando y con la gente que paga para ver un espectáculo. No me sale del alma hacerme el boludo o el lesionado", se sinceró

El jugador de CA Osasuna Ezequiel 'Chimy' Ávila ha reconocido que pudo haber ido al FC Barcelona en el pasado mercado de invierno, o tras la lesión de Ousmane Dembélé, pero que un tema de jugadores comunitarios y su grave lesión le impidieron ir al Camp Nou.

"Mi representante lo estaba manejando. Primero no se podía dar por el tema de comunitario, la única forma es si salía o se lesionaba un jugador de ellos. Pero me lesioné yo y después se lesiona Dembélé, todo al revés, pasó. Si no, entro como el chancho a la batata", explicó en declaraciones a Fox Sports.

Ávila reconoce así que de no haberse lesionado --ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda-- el 24 de enero de este año, en un partido contra el Levante en El Sadar, podría haber recalado en el Barça porque las negociaciones estaban en marcha.

Y es que Ousmane Dembélé, que salía de una lesión de larga duración en el muslo, volvió a lesionarse a inicios de febrero. El Barça le dio de baja y pudo fichar, ya fuera del mercado de invierno, a Martin Braithwaite del Leganés para suplir al galo. Una plaza que podría haber sido para Ávila.

El delantero argentino, nacido en Rosario hace 26 años, era una de las grandes sorpresas en LaLiga Santander con sus 9 goles y 3 asistencias con Osasuna, siendo pieza clave en el equipo navarro.

Explicó, sobre ese frustrado traspaso al Barça, que tampoco le daba "importancia" y que, antes de lesionarse, priorizaba jugar con Osasuna a hacer el "boludo" y negarse a jugar a la espera de si se podía consumar la operación.

"Yo lo que quería era jugar, que es lo que me hace feliz. Mi compromiso está con el Osasuna, no con el Barça ni el Madrid ni el Inter. Iba a cumplir con la gente que me está pagando y con la gente que paga para ver un espectáculo. No me sale del alma hacerme el boludo o el lesionado", se sinceró.

"Le dije al míster que iba a jugar, y él me decía que llamaban de todos lados. Pero dije que iba a jugar, que mi objetivo estaba en divertirme, en la salvación, y en cumplir", comentó sobre la conversación con Jagoba Arrasate previa a su lesión y en el marco del interés de Barça e Inter de Milán en él.