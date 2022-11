Alberto Catalán (UPN) al ministro Marlaska: “Ha pasado de ser un juez admirado a un ministro despreciado”

El senador de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Alberto Catalán, ha pedido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que dimita tras “incumplir su compromiso de acabar con los homenajes y recibimientos a los asesinos de ETA, en los que se ensalza la trayectoria y persona de los terroristas”.

Para Catalán, Grande-Marlaska “ha pasado de ser un juez admirado a ser un ministro despreciado”. Y le ha reprochado que haya sido incapaz de proteger a las víctimas “de la mayor ignominia con la que se les puede castigar, los homenajes a los etarras y las excarcelaciones ilegales. No ha cumplido su palabra y lo único que puede hacer, si le queda algo de dignidad, es dimitir”.

“Cambian la ley para prohibir que se rece delante de una clínica abortiva, para no castigar los piquetes informativos violentos, para sancionar enaltecer el franquismo. ¿Por qué no lo hacen para que no se ensalce a ETA y a sus asesinos?”, ha preguntado al ministro durante su interpelación hoy en el pleno del Senado.

Catalán ha reprochado a Marlaska que “desde 2018, ante las asociaciones de víctimas del terrorismo, y en 2020, en el Senado, se ha venido comprometiendo a modificar la ley para sancionar los homenajes a los asesinos de ETA y para no dejar ningún resquicio legal que lo permitiera. Ahora ponen como excusa la Directiva europea sobre terrorismo, de la que, por cierto, han tardado años en darse cuenta, y cuya evaluación no impide de ninguna manera que se prohíban los homenajes a terroristas”.

“El 22 de junio de 2021 usted afirmó en esta Cámara: ‘No tenga ninguna duda de que la reforma vendrá con este Gobierno’. Sr. Marlaska, no tengo dudas, son certezas: con este Gobierno y usted de ministro, nada de nada”, ha asegurado el senador.

Catalán también ha dicho que “desde UPN no utilizamos a las víctimas de ETA. Nosotros somos víctimas. Pero no nos callaron los terroristas con sus armas ni lo harán ahora los que siguen sin condenar sus atentados ni tampoco los que están empeñados en blanquearlos”.

Asimismo, el senador ha instado a Marlaska a pronunciarse sobre las revocaciones del tercer grado a 5 etarras. “Ustedes transfirieron las competencias en materia penitenciaria a la Comunidad Autónoma Vasca y ahora no pueden lavarse las manos como Pilatos. Son tan responsables como ellos”, ha afirmado.

Finalmente, ha manifestado que “el sanchismo está empeñado en blanquear a EH Bildu para mantenerse en el poder. De ahí la desfachatez y desvergüenza con las que contesta el Ministerio a las preguntas que se formulan vía parlamentaria. La última, no facilitar información de las personas que precisaron escolta por estar amenazados por ETA e incluso afirmar que de 2001 a 2017 fueron 1.079 pertenecientes a partidos políticos, sin que pueda determinarse si la protección estaba originada por ser objetivo de ETA. No cabe mayor villanía”.