Doce DJ's revolucionarán los escenarios del Festival MUWI que contará con 2 vinos oficiales

Hoy se ha presentado el cartel definitivo de los 12 DJ’s que participarán en el Festival Muwi, que se celebrará del 29 de agosto al 1 de septiembre, en Logroño. Actuarán desde el escenario principal de bodegas Franco Españolas hasta la sala Maldeamores, en El Revellín o en la sala de Los Arcos.

Entre ellos, David Van Bylen, productor, remezclador y DJ, el dúo femenino Me&DJ's y Yahaira, y se impulsará el talento local como los DJ's riojanos 'DJ Lugg', Edu AnMu, DJ Guatecón, IPU DJ, y la incorporación de un joven Lazy Sunday. Junto a ellos César Gallard y Tempranillo DJ que, con su puesta en escena, se vaticina una sesión de marcar época. DJ Guatecón acompañará, por su parte, al Clandestino Swing de Lindy-Hop del Muwi Sunday.

Con todos ellos, MUWI completa un cartel que no tiene comparación en número y calidad y que cuenta con Iván Ferreiro, Ángel Stanich, Viva Suecia, Hidrogenesse, Depaporte, Delafé, Rusos Blancos, Derby Motoreta's Burrito Kachimba, Fizzy Soup, Miqui Puig & Associazione Ciclista Popolare, The Levitants, Cariño, Ático 8, Aurora & The Betrayers y Bambo Bebop, Anita y los Peleles y Amadeus MUWI Band Dr Maha's Miracle Tonic y My Expansive.

PRECIO

La organización mantiene el precio del abono en 48 euros en anticipada hsata la apertura de las taquillas. Abonos disponibles en las plataformas www.muwi.es o www.entradium.com.

La presentación de los DJ’s se ha realizado en la línea de embotellado de Bodegas-Franco Españolas, donde se han revestido con etiquetas diseñadas para la ocasión los vinos tinto y blanco exclusivos del festival MUWI.