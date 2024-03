La víctima de la agresión sexual en Albelda de Iregua ha identificado al agresor o agresores

La Rioja está pendiente de la investigación de la Guardia Civil en Albelda de Iregua, tras conocerse la agresión sexual que sufrió el pasado viernes una vecina del pueblo de 28 años.

La investigación está bajo secreto de sumario, no hay detenidos a esta hora pero sabemos que la víctima ha identificado al agresor o agresores.Así lo ha confirmado en COPE Rioja el alcalde del municipio, Sergio Ochagavía.

"No tenemos constancia es si viven en nuestro municipio o no, no sabemos quiénes son; hay que mantener la calma, la Guardia Civil los buscará hasta debajo de las piedras".

"Vamos a dejar trabajar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, insiste Sergio Ochagavía.

Según relata el alcalde de Albelda en COPE, "fue una agresión brutal que se produjo a las 7 de la tarde del pasado viernes 8 de marzo".

Son los familiares quienes han explicado que la joven, hace un año, ya sufrió otra agresión sexual por parte de una persona miembro de un grupo que llegaba al pueblo hace un tiempo y ahora, señalan, "lo ha vuelto a hacer para advertirle ....a la víctima ....que no siga con la denuncia que presentó en su momento".

Es lo que filtra la familia, lo que explica la tía de la víctima, Soledad Cerrillo, quien ha señalado que su sobrina se encuentra "muy mal".

El alcalde de Albelda reconoce que la gente está muy nerviosa, por lo que pide a los ciudadanos que sean cautos, que tengan precaución, precaucióny, sobre todo, que confíen en la actuación de Guardia Civil, que está investigando.

La situación en el municipio es "muy delicada y se escuchan muchos rumores", así que cautela y dejar trabajar a la Guardia Civil, a la espera de que se detenga al culpable o culpables.