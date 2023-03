Uruñuela ante las protestas de la escuela concertada: "Estamos a dos meses de las elecciones"

El consejero de Educación, Pedro Uruñuela, ha considerado hoy que los datos "contradicen" las protestas de la concertada y ha apuntado que responden a intereses que no son meramente educativos sino a que "en dos meses hay elecciones".

La Plataforma por la Libertad de Enseñanza en La Rioja, formada por Concapa, Escuelas Católicas, CECE, USO y FSIE, celebra hoy una concentración para exigir al Gobierno de La Rioja un trato justo para la educación concertada y el restablecimiento del diálogo.

El consejero se ha preguntado si "realmente podemos hablar" de que se ha "marginado a la concertada cuando el 99 por ciento de las familias está en primera y segunda opción". Para el consejero, "responde a otros planteamientos", porque "estamos a dos meses de las elecciones y hay muchas maneras de presionar y de intentar lanzar un mensaje que es radicalmente falso". Se ha mostrado sorprendido por esta concentración, no solo por los datos de escolarización sino porque, por ejemplo, ayer mismo hubo comisión de conciertos. En ésta, según fuentes de Educación, se llegaron a bastantes acuerdos sobre diferentes temas.

Por eso, el consejero entiende que estas convocatorias y la actitud de esta plataforma puede obedecer a otros intereses que no son los meramente educativos. "A los datos me remito, que me den ellos datos de por qué estamos discriminando", ha dicho al tiempo que ha señalado que, "evidentemente, están en su derecho" de concentrarse, aunque ha visto que "hay que ser un poco más serios" ya que "la realidad contradice esas manifestaciones".

Desde Educación subrayan que la relación de trabajo, en el día a día, con los centros concertados es la correcta y normal, por eso al consejero le sorprenden estas convocatorias.