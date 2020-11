"Imaginaros por un momento que no sabéis quienes son vuestros padres, vuestra familia, ni el lugar donde nacisteis y menos el año y el día de tu nacimiento para poder celebrar tu cumpleaños con los tuyos, en definitiva nada sobre vuestra vida, eso es lo que le sucede a mi abuela".

Es el tuit que publicó Estrella el pasado 21 de noviembre y que se ha convertido en viral puesto que miles de personas están tratando de compartir información para localizar el origen familiar de su abuela Vicenta.

Con este tuit comenzó la historia

HOLA!Me haríais un gran favor si dais RT y lo leéis,es muy importante para mí.A mi abuela,Vicenta,la dejaron con 3 añitos en el Colegio Amor Misericordioso de Alfaro,en tiempos de la Guerra Civil(1937+-),con un papel en la mano en el que simplemente ponía su nombre y apellidos.+ — ����������������✨ (@estrellaa_8) November 21, 2020

A partir de ese momento se han ido sucediendo las publicaciones para tratar de establecer, si no el árbol genealógico de la anciana, sí por lo menos los indicios que apunten a su familia más cercana. Las pistas las sigue aportando su nieta: "Hoy tiene aproximadamente 86 años y sigue sin saber nada sobre su vida .Se apellida RUIZ ORION/ORIOL/ORIO (no se sabe con certeza el segundo). No sabe quiénes fueron sus padres, ni si tiene herman@s, ni siquiera sabe el lugar de nacimiento y tampoco el día ni año.

Así que si sabes algo o, simplemente, quieres unirte a la búsqueda, tus aportaciones debidamente justificadas serán bien recibidas.