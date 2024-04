Los usuarios del tren Logroño-Madrid responden a Óscar Puente: "Es una tomadura de pelo"

“Logroño está aisalado”, es la conclusión a la que llegan la mayoría de los logroñeses cuando les preguntan. Hasta ahora, la sensación era de resingación pero la última polémica del Ministro de Transportes Óscar Puente ha levantado algunas ampollas. El pasado viernes, Puente anunció un nuevo tren Logroño-Madrid que se pondría en marcha a partir de noviembre y cirularía a través de Miranda del Ebro dentro del recorrido Madrid-Burgos-Miranda-Logroño, un servicio de más de 4 horas de duración. Así, el número de trenes diarios de Logroño a Madrid pasaría de uno a dos.

Actualmente, el Alvia que lleva a los logroñeses a la capital de España pasa por Castejón, tarda tres horas y media aproximadamente y sale a las 7:30h de la mañana. El tren cuesta alrededor de 40 euros pero el sistema funciona bajo la estrategia de los precios dinámicos, es decir, a más demanda, más caro está el billete, por lo que comprar un pase que te devuelva a Logroño desde Madrid un viernes te puede llegar a costar 70 euros.

Somos una de las capitales de provincia peor conectada con Madrid y seguimos a la cola en las conexiones con el exterior de La Rioja con respecto a las ciudades de nuestro alrededor, por ejemplo, Pamplona, que tiene tres trenes diarios que tardan tres horas y diez minutos y un cuarto que viaja en tres horas y 24 minutos. Por eso la propuesta del Ministro no soluciona ningún problema, más bien, levanta alguna ampolla.

Desde la Federación de Empresas de La Rioja, Jaime García Calzada ha asegurado que la nueva línea “no es competitiva ni atractiva para nadie, lo tenemos muy mal, estamos en una isla de comunicaciones”.

Es una opinión que no ha sentado bien al Ministro de Transportes que, a golpe de tuit, amenazaba en la red social X, antes Twitter, que se llevaría el tren a otro territorio.

Es bastante obvio que no quieren el tren que hemos puesto. Nos hemos equivocado. Llevar a los territorios lo que quieren a veces es posible y a veces no. Pero lo que no tiene sentido es llevarles lo que no quieren. Pensaremos en un territorio en el que ese tren sea más útil. https://t.co/9JJw0VbooVpic.twitter.com/FhEPMaN06D