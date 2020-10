Trece meses después llegó la derrota para la UD Logroñés en Las Gaunas

El fútbol es un estado de animo y tras ganar al Almería se nos olvidó que esta Liga Smartbank es una carrera de fondo, nada será fácil y menos para un recién ascendido como la UD Logroñés.

13 meses después de la última derrota en Las Gaunas el Leganés vencía en el Municipal, el VAR decretaba un penalti que solo se pudo ver a través de la pequeña pantalla. Una derrota quizá inmerecida. Pero el fútbol no entiende de justicia, solo de goles. El Logroñés las tuvo y no las metió. Ahora a pensar en el Fuenlabrada el miércoles.

Debutó, por lesión de Miño, Yari, guardameta del filial que realizó varias paradas de mucho merito.

Ese pequeño detalle

Sergio Rodríguez, técnico blanquirrojo, reconocía que lo más justo hubiese sido un empate, pero que decidieron los pequeños detalles.

Fútbol Femenino

El EDF Logroño sumo su primer punto de la temporada tras empatar a 0 en el Municipal ante el Sevilla. Partido muy competido y donde brillaron las dos porteras.

Segunda B

Comenzó la temporada de Segunda B con un derbi regional entre Haro y Calahorra. Los rojillos se llevaron el encuentro gracias a un gol de Iker Amorrortu.

La SD Logroñés vio como su encuentro ante el Ebro quedaba aplazado por el COVID-19.

⏱ 94' | 0-1 | @HaroDeportivo vs @cdcalahorra



Final del partido.



Se nos escapan los primeros puntos de la temporada. Ocasiones y esfuerzo, pero el Calahorra castigó con dureza una buena acción.#SueñoBlanquinegro — Haro Deportivo (@HaroDeportivo) October 18, 2020

Tercera División

Divididos en dos grupos comenzó también la liga en Tercera división.

Clasificación Tercera división

Balonmano

Despues de la derrota en Valladolid el BalonmanoLogroño lograba un importante triunfo ante el Villa de Aranda.

��FINAAAAL EN ARANDAAA��



✌��Nos llevamos los dos puntos a Logroño. Este partido era importantísimo tras lo de Valladolid.@bmvillaaranda 21@CdadLogrono 25 pic.twitter.com/clbQo3SEgG — BM Ciudad de Logroño (@CdadLogrono) October 17, 2020

Voleibol

Derrota del Osacc Haro en La laguna, las canarias demostraron su gran potencial ante el conjunto riojano.

�� CRÓNICA | Derrota del #OSACCHaro en su visita a la cancha del líder #VamosAzules����



➡️ https://t.co/TTVymtgoA3pic.twitter.com/X4xaeuzq69 — OSACC Haro Rioja Voley (@haroriojavoley) October 18, 2020

Baloncesto

Después de las derrotas llegó el gran triunfo del Campus Promete ante un conjunto como el Gernika, superior sobre el papel, que no en el parque del palacio.

Por su parte el Reina Yogourt Clavijo perdía en su primer encuentro como local ante el Cantabria.

Atletismo

Se celebraron en Tarragona los Campeonatos de España de Atletismo Sub-18 donde se consiguieron 4 medallas para la Rioja.

Marcos Moreno logró el Oro en lanzamiento de Disco con una marca de 60.22. En peso fue bronce con 18.80 metros.

Otras dos medallas consiguió Leire Navaridas, en jabalina bronce con un lanzamiento de 44.93 y medalla de plata en Longuitud con una marca de 5.87