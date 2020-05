Tensión entre Concha Andreu y Henar Moreno (IU) por el pacto de gobernabilidad que firmaron en La Rioja

No pasan por un buen momento. La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, y la diputada de IU, Henar Moreno, han protagonizado en el Parlamento momentos de tensión durante sus intervecniones. El acuerdo por la gobernabilidad de La Rioja se firmó por las fuerzas de izquierda con varias propuestas reflejadas en un texto y firmado por PSOE, Podemos, IU y Equo.

Unidas Podemos y PSOE gobiernan La Rioja en coalición y según el acuerdo programático con PSOE, la diputada de IU, Henar Moreno, era elegida vicepresidenta primera del Parlamento riojano.

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha afirmado este jueves que su Ejecutivo "ha contratado todo el personal que ha sido necesario" para la gestión del Covid-19 y así "seguirá haciéndolo" en los próximos meses si vuelve a ser necesario. Además, ha anunciado que donará a los profesionales del sector todo el material de protección que se ha facilitado a los diferentes centros y a los ayuntamientos de toda la región.

Andreu ha respondido así a la diputada del Grupo Mixto, Henar Moreno, durante la sesión plenaria que se está celebrando este jueves en el Parlamento de La Rioja. En este caso, Henar Moreno quería conocer cómo pretende el Gobierno de La Rioja "abordar la crisis del COVID-19 tras un posible rebrote cuando ha extinguido el 70 por ciento de los contratos a personal sanitario contratado con motivo de esta pandemia".

Durante su intervención, la presidenta del Gobierno regional ha afirmado que, desde el inicio de la crisis sanitaria, La Rioja ha contratado a 455 profesionales sanitarios con "contratos que han supuesto más de 2 millones de euros de inversión" y "así lo seguirá haciendo" cuando sea necesario.

Por su parte, la diputada de IU La Rioja, Henar Moreno, ha lamentado que "no se vayan a renovar el 30 por ciento de los contratos establecidos durante la crisis del Covid-19" ya que, como ha criticado, el Gobierno e IU "tienen visiones diferentes de lo que es necesario o no actualmente". "No coincide cerrar camas en el hospital San Pedro para pacientes con Covid-19 cuando todavía hay enfermos con esos síntomas en el hospital Viamed Los Manzanos", ha apuntado Moreno.

En este punto, la diputada de IU La Rioja ha recordado a Andreu que "el acuerdo de Gobernabilidad" que firmaron hace unos meses y que permitió al PSOE llegar al Ejecutivo regional "determinaba que lo básico era la defensa de la sanidad pública".

Durante su respuesta, Concha Andreu ha asegurado que éste es "un Gobierno progresista y de izquierdas" que "cumple con el acuerdo de Gobernabilidad protegiendo y fortaleciendo los servicios públicos de forma responsable, cumpliendo con la legalidad y siendo eficiente". Ya defendíamos los servicios públicos, en esta cámara, antes de que a usted le colocáramos ahí", ha concluido Andreu.