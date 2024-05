Se temió por la vida del joven apuñalado en Calahorra: "Por un milímetro"

Se temió por la vida del joven de 18 años acuchillado gravemente el sábado, de madrugada, en Calahorra, en una pelea multitudinaria. Salvó la vida por un milímetro porque llegó al hospital San Pedro, según hemos sabido en COPE Rioja, con un sangrado interno debido a las perforaciones del intestino con hasta 6 orificios, y el pulmón dañado debido a otro apuñalamiento por la espalada.

Este joven fue operado de urgencia con muy pocas esperanzas de vida. Afortunadamente, ha salido adelante y hoy sigue recuperándose en el Hospital San Pedro de Logroño, continúa en la UCI y ya se le ha retirado la respiración asistida.

Detenido un menor de edad como presunto autor de las puñadas a un joven en Calahorra. Se ha decretado el internamiento del menor por homicidio en grado de tentativa

¿QUIÉN HA SIDO DETENIDO COMO PRESUNTO AUTOR DE LAS PUÑALADAS?

Fue un menor de edad quien le asestó las puñaladas, detenido como presunto autor y para quien la fiscalía de menores ha decretado su internamiento.

La alcaldesa de Calahorra, Mónica Arcéiz, confirma en COPE Rioja, la favorable evolución de este joven. "Tenemos la alegría de que se encuentra cada día mejor, ya respira por sí mismo y evoluciona favorablemente. Fue un milagro. Por un milímetro salvó la vida", explica.

“La seguridad es un derecho fundamental recogido en nuestra Constitución y es deber de todas las administraciones garantizarla. Y este equipo de gobierno municipal está haciendo todo lo posible”, así lo asegura la alcaldesa de Calahorra.

“Estamos trabajando para que Calahorra sea una ciudad más segura; pero necesitamos que el Ministerio del Interior nos escuche y atienda la necesidad que tiene Calahorra de disminuir esos índices tan altos de criminalidad y envíe efectivos”, insiste Arceiz.

LA SEGURIDAD EN CALAHORRA

“Cuando llegamos al Ayuntamiento en junio de 2023 nos encontramos con una gran demanda de seguridad. Los ciudadanos tenían la percepción de una Calahorra insegura”.

La tasa de criminalidad en Calahorra era del 56,8 delitos por cada mil habitantes. "Mucho más alta que la de Logroño”. Arceiz asegura que el Equipo de Gobierno recibió “una ciudad insegura, con una plantilla de Policía Local muy mermada, a la que le faltaban 13 policías de una plantilla de 54 y una Guardia Civil que no tenía, ni tiene efectivos para ser autosuficientes. Dependemos de otros cuarteles para que haya una patrulla las 24 horas del día en nuestra ciudad. Una patrulla que no solo atiende Calahorra sino toda La Rioja Baja. Esta es la realidad y no podemos culpar a los agentes, que hacen su trabajo de manera encomiable. Sino a quien tiene la competencia sobre ella”.

Esta situación “no se puede cambiar en el poco tiempo que llevamos gobernando. No lo podemos cambiar de repente, pero sí estamos poniendo los medios para revertir estos datos y mejorar la seguridad de Calahorra. Pero para ello es imprescindible la implicación del Gobierno central porque la competencia en seguridad ciudadana es de la Guardia Civil”. “Nosotros nos comprometimos a conseguir una ciudad más segura para todos. Y en eso estamos trabajando desde el primer día”.

En este sentido, detalla las principales actuaciones que se han llevado a cabo para mejorar la seguridad en Calahorra como la colocación de 13 nuevas cámaras de tráfico en diferentes puntos de la ciudad, que en total cuenta con 26. “Además para este año tenemos una partida de 200.000 euros para la adquisición e instalación de más cámaras”, ha detallado Arceiz, que ha añadido “hemos incrementado en un agente la plantilla de la Policía Local y se prevé que en el último trimestre del año esté completa porque hemos convocado todas las plazas vacantes. Además, como ya anunciamos, la tasa de reposición la vamos a destinar a la Policía, también, para llegar a una plantilla de 55 agentes”.

"Le hemos solicitado a la Delegada que nos apoye en la autorización para que alguna de las nuevas cámaras de vigilancia que vamos a instalar sean de seguridad ciudadana y no sólo de tráfico”.