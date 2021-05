Robo en un bar de Logroño: Pillados 'in fraganti'

Agentes pertenecientes a la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja han levantado un total de 266 propuestas para sanción durante la pasada semana. De las 266, 78 son por incumplimiento del horario nocturno, 76 son por no portar mascarilla, 12 de ellas son propuestas por no usar mascarilla en locales y 9 no hacer uso en transportes. 25 son por fumar sin guardar las distancia de seguridad, 45 por quebrantamiento perimetral de la Comunidad Autónoma y dos por realización de botellón.

PILLADOS "IN FRAGANTI" Y EN LA MADRUGADA

Agentes de la Policía Nacional de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja han detenido 'in fraganti' a dos varones, de 34 y 35 años de edad como presuntos autores de un Delito de Robo en un establecimiento, en plena noche e incumpliendo el llamado "toque de queda". Una llamada recibida en la Sala CIMACC-091(Centro Inteligente de Mando de Comunicación y Control) por una central de alarmas informaba sobre un posible robo ya que se había activado la alarma en un establecimiento céntrico de Logroño, en la madrugada del pasado miércoles a las 04 horas.

Los agentes se dirigieron al lugar, y comprueban junto al propietario del establecimiento que la cerradura de la puerta de acceso se encontraba forzada y que habían sustraído la caja de recaudación y el dinero de la misma. Una de las patrullas realizó una batida por los patios de las viviendas colindantes recuperado diversos efectos y utensilios arrojados, los cuales habían sido sustraídos momentos antes en el establecimiento, como la caja de recaudación y diversas herramientas.

Otra de las patrullas con el propósito de detener a los autores se dirigieron a las calles adyacentes, y topan con un varón, el cual se mostraba sofocado y nervioso manifestando a los agentes que se dirigía a una farmacia incumplimiento por lo tanto el "toque de queda" establecido. A los pocos metros los agentes hallan a otro varón agazapado detrás de un contendedor mostrándose como el anterior fatigado y sudoroso manifestando que venía de la casa de su novia, incumplimiento por lo tanto el "toque de queda" establecido.

En el cacheo preventivo de seguridad se localizan numerosos billetes y monedas presuntamente procedentes de la caja de caudales sustraída. Paralelamente, en el establecimiento, los agentes pertenecientes a la Brigada Provincial de Policía Cientifica, realizaron en el lugar de los hechos la correspondiente Inspección Ocular Técnico Policial y entre los vestigios hallados revelaron una huella, que posteriormente se comprueba que la misma corresponde al varón de 35 años de edad. Practicadas posteriormente diferentes investigaciones y también en el visionado de las cámaras del establecimiento, comprueban que los autores del robo con fuerza del establecimiento coinciden con los identificados en calles adyacentes a altas horas de la madrugada.

CUARENTA Y UN ANTECEDENTES POLICIALES

El primero de los autores detenidos es un varón de 34 años de edad, de nacionalidad española y vecino de Logroño, al que le constan veintitrés antecedentes policiales, once de ellas cometidas en el año 2020 y 2021, todas ellas por Delitos de Robos con Fuerza fundamentalmente. El segundo de los detenidos, es un varón de 35 años de edad, de nacionalidad española y vecino de Logroño, al que le constan trece antecedentes policiales, fundamentalmente por Delitos contra el Patrimonio y por hechos similares a los relatados. El mismo autor fue detenido a finales del mes de noviembre del año pasado por un Delito de Robo con Fuerza realizado en una Farmacia, sustraer dos bicicletas y un ordenador, hechos que realizó en un intervalo de tres horas.