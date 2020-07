La directora general de Cultura, Ana Zabalegui, ha presentado el programa ‘Vive Riojaforum’, una programación especial y exclusiva diseñada por el Gobierno de La Rioja para el segundo semestre del año “que representa el regreso a la vida de Riojaforum en clave cultural y lo hace además con la apuesta por un enfoque novedoso hacia el producto con sello riojano y para el público riojano, con precios populares en todos los casos”, ha explicado.

Un total de cinco actuaciones con artistas y bandas de la tierra integran por ahora un cartel que crecerá en próximas fechas y que da comienzo el próximo 21 de agosto para concluir el 18 de diciembre.

De y para La Rioja

El guitarrista de talla mundial Pablo Sáinz Villegas es el principal nombre de un cartel que contemplan la Banda Sinfónica de La Rioja, dos clásicos como Miguel Olano y Chema Purón, y el guiño al teatro con la obra ‘Peter Pan y Wendy’ de la compañía riojana El Perro Azul.

“Por la situación de la crisis sanitaria, retomar la programación habitual de Riojaforum en este segundo semestre iba a ser imposible, pero no queríamos dejar de ningún modo que quedara inactivo hasta 2021, por eso”, ha explicado Zabalegui, “hemos decidido devolver al auditorio su vida cultural con un programa muy especial en el que reunimos a varios de los grandes nombres de la cultura riojana y que queremos ofrecer principalmente al público de La Rioja, a precios muy populares para que la economía no sea un problema, y en un formato de venta de entradas en el que no habrá abonos”.

En este sentido, el precio de las entradas irá de 6 a los 15 euros por concierto y se podrán adquirir a partir del día 30 de julio por vía telemática a través de las web entradas.com y www.riojaforum.com.

Para la celebración de estos espectáculos, Riojaforum adecuará tanto su auditorio como su Sala de Cámara para adaptarse a los diferentes protocolos y medidas de higiene. El acceso al recinto será con mascarilla obligatoria para todos los usuarios, se realizarán tomas de temperaturay se reducirán los aforos al 75 por ciento para mantener las distancias suficientes entre los asientos para garantizar la seguridad de todos los asistentes, entre otras medidas.

Banda Sinfónica de La Rioja: 21 de agosto

El 21 de agosto arrancará la programación con el concierto de la Banda Sinfónica de La Rioja, que ha preparado un programa muy especial, con dos partes diferenciadas: una primera estará dedicada a las víctimas de la pandemia del COVID-19 y a todas las personas que han luchado contra el virus en primera línea; y la segunda constutirá un homenaje a Ennio Morricone, el mito recientemente fallecido y del que interpretarán algunas de sus piezas más célebres.

La Banda Sinfónica de La Rioja nació en el 2014 como una idea de hermanamiento musical entre los tres conservatorios de la comunidad de La Rioja, que diera salida a los estudiantes más allá de las actividades de su centro, y fomentara el amor y el interés por la música entre las juventudes musicales, el progreso profesional individual y la relación interpersonal. Desde su fundación, acumula un amplio historial de espectáculos y producciones y se ha convertido en un exponente más de la cultura riojana fuera de nuestras fronteras.

Miguel Olano: 3 de octubre

El tenor Miguel Olano es, por trayectoria y currículo, uno de los nombres propios indiscutibles de la cultura riojana. Formado entre el Conservatorio de La Rioja, Superior de Madrid e Italia, ha participado a lo largo de los años en grandes producciones y teatros internacionales en tres continentes.

El papel de Lucero en ‘Divinas Palabras’ durante la inauguración del Teatro Real de Madrid, o el de Don Juan de Alarcón en ‘Margarita la tornera’, alternando ambos roles con Plácido Domingo; son hitos destacados en una carrera que realza los grandes roles dramáticos: Turiddu ‘Cavalleria Rusticana’, Canio Pagliacci, Radamés de ‘Aida’ de G. Verdi o Calaf “Turandot” los cuales le abrirán las puertas de los teatros más importantes de Europa, Asia y América: Festpielhouse de Salzburgo, Concertgebouw de Amsterdam, Grand Théatre de Ginebra, Deutsche Oper de Berlín, Tokio, Osaka, Nagassaki, Kennedy Center de Washington y Ópera de San Francisco en Estados Unidos.

Actualmente orientado hacia los recitales de música de cámara y galas líricas con orquesta sinfónica, su llegada a Riojaforum será en compañía del afamado pianista Miquel Ortega, con una carrera de décadas como compositor, director de orquesta e intérprete.

Pablo Sáinz Villegas: 16 de octubre

“La música pertenece a la gente y la guitarra es una voz muy cercana a su corazón”. El riojano Pablo Sáinz-Villegas ha sido aclamado por la prensa internacional como el sucesor de Andrés Segovia y un embajador de la cultura española en el mundo. Es el primer guitarrista solista en tocar en el Carnegie Hall de Nueva York desde que lo hiciera el maestro Andrés Segovia en 1983 y el primer guitarrista en tocar con la Orquesta Sinfónica de Chicago desde el 2001. Ha sido galardonado con más de 30 premios internacionales, ha actuado para grandes líderes internacionales y grabado e interpretado junto a gigantes de la música de todo el mundo.

Uno de los grandes embajadores de La Rioja, en octubre Sáinz Villegas vuelve a su tierra para traer su música a Riojaforum en un viaje del más alto nivel a través de las piezas más icónicas del país (Albéniz, Granados, Giménez, Rodrigo), donde el virtuosismo y la pasión se entrelazan en el rasgeo de las cuerdas de la guitarra.

Chema Purón: 11 de diciembre

Chema Purón es otro de los nombres que no necesita presentación, hoy por hoy. A Riojaforum traerá un espectáculo único y diferente, donde la intimidad y la emoción serán los protagonistas. Ese ambiente será el idóneo para que frase a frase, canción a canción, Chema vaya contando y cantando sus primeros pasos en el mundo de la música, rescatando algunas de aquellas canciones de sus primeros discos, que sin duda alguna despertarán en la memoria de quienes le conocen desde sus inicios, y otras que sin haber sido tan conocidas, han supuesto pilares fundamentales en la construcción de su dilatada carrera musical.

Por supuesto, no podrán faltar aquellas canciones en las que La Rioja ha sido fuente de inspiración de este cantautor que, como es habitual en él, a través de su música, será capaz de transportarnos a un mundo de sensaciones únicas, algo muy de agradecer en estos tiempos que vivimos.

Peter Pan y Wendy: 18 de diciembre

Peter Pan y Wendy es la apuesta por el teatro familiar que llevará en la antesala de Navidad la compañía riojana El Perro Azul. Se trata de una historia de amor, de soledad, y finalmente una fábula sobre el tiempo: todos esos temas la hacen inmortal, eterna, incapaz de envejecer, como su protagonista.

Su humor, su estructura aventurera, rebelde y móvil y el encanto de su narración fantástica la convierten en una obra perfecta para niños y niñas. Y, por qué no, también para los adultos que no olvidan su niñez. Se trata de un viaje, que a su vez es una huida de la realidad y de las obligaciones, un abandono incluso de los padres, a los que se quiere, pero que siempre representan el control, la autoridad y el deber. El viaje es, pues, una infracción. Y eso siempre da gusto.

El tema obsesivo de Peter Pan y Wendy es el tiempo, el mayor enemigo de la diversión, el recordatorio habitual de las obligaciones. Con el tiempo, se crece. Qué horror. No perdamos más el tiempo. A volar, niños y niñas.