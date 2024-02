Pueblos sin cartero en La Rioja: "No damos abasto"

Hay zonas en La Rioja donde están teniendo serios problemas para recibir sus cartas. Los llaman los “pueblos fantasmas” en el mapa de Correos.El problema: no hay suficientes carteros para repartir en esas zonas.

Lo ha denunciado el Sector Postal de UGT de La Rioja, aseguran que la situación es inasumible y exigen la contratación de más carteros. Desde hace 3 semanas hay puntos aquí en La Rioja donde no se reciben cartas o llegan tarde, en puntos como por ejemplo en San Millán, allí está Ismael Maestro, que además de vecino, es el alcalde del pueblo y ha explicado en COPE La Rioja que "el servicio que está realizando Correos es de mínimos, únicamente se están entregando cartas certifcicadas"

Las únicas cartas que llegan a tiempo son las más urgentes y las certificadas porque por ley tienen que llegar en menos de tres días. Lo mismo ocurre con la plantilla de paquetería que se dedica al reparto en Haro, allí había 7 personas antes de la pandemia y ahora solo quedan 2. El resto se ha ido jubilando o pidiendo el traslado y Correos no ha cubierto los puestos de trabajo. De los trabajadores que se quedan lo que les toca es doblar turnos y hacer más kilómetros de los debidos. María es una de ellas, hace 80 kilómetros diarios de manera oficial aunque la realidad es que son alguno más. Ha explicado a COPE que su ruta oficial son 8 pueblos pero que además tiene que asumir "un trozo de recargo con su correspondiente certificado, carta y paquetería". Todo en tiempo récord.



Al final esto a María le ha trastocado la vida porque no solo hace más kilómetros y más horas, también modifica sus rutas casi a diario para atender todas las peticiones de recogida de paquetes y entregas. De hecho, fíjate, ella ha dado un paso más a nivel personal porque sino, asegura, nadie hacia nada por los vecinos de estos pueblos abandonados por correos: "Al final doy mi teléfono personal para que me llamen cuando tienen que dar una carta y ese mismo día voy a recogérsela, porque ese pueblo no tiene ese servicio si tú no se lo haces".

Al final el tiempo da para lo que da y los retrasos terminan por ser la tónica habitual a pesar de los esfuerzos de personas como María. "Al final si tienes que recorrer todos los pueblos con todo eso empiezas a retrasarlo todo, por obligación, porque no te da".

El cartero que ocupa los pueblos entorno a San Millán, en los pueblos de Berceo, San Andrés, Villar de Torre, etc, se jubiló el 18 de enero y no se ha repuesto. El 1 de febrero se jubiló otro, el que iba a zonas como Ventas Blancas, Murillo o Santa Engracia y tampoco se ha repuesto. Es una situación que no da más de sí, tanto los empleados de correos como los vecinos necesitan que esto se termine cuanto antes.