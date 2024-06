Consulta la programación de la Casa de las Ciencias de Logroño para este verano

La nueva programación de verano de la Casa de las Ciencias de Logroño ofrece propuestas muy variadas y dirigidas a personas de todas las edades.

La Casa de las Ciencias dará la bienvenida al verano con un espectáculo de teatro, circo y ciencia. Se mostrará a los espectadores todo un mundo de ácidos y bases, reacciones de neutralización y, en definitiva, pH. Todo ello con malabares, acrobacias, equilibrios y mucho humor. Este espectáculo, titulado ‘Phízate’, será el sábado 22 de junio a las 19:00 horas, con entrada libre.









La directora de la Casa de las Ciencias, Dolores Fernández, ha explicado en COPE Rioja esta programación estival, que incluye exposiciones, espectáculos, ciencia junto al río, talleres sobre tecnología o celebración de la Noche de los Murciélagos, entre otras actividades.





La Casa de las Ciencias celebra este año su 25 aniversario y anima a todos los logroñeses y logroñesas, así como a las personas que visitan la ciudad, “a acercarse a este magnífico espacio municipal, disfrutar del espectacular entorno a orillas del Ebro, participar de sus numerosas actividades y descubrir exposiciones tan interesantes como la que se ha organizado con motivo de los 25 años de la Casa de las Ciencias”.

Esta muestra de gran formato, titulada ‘Nuestros ríos son… la vida’, puede visitarse en el vestíbulo y las salas 4, 3 y 2 de la Casa de las Ciencias hasta el 10 de noviembre.

Cuenta con un espacio de 500 metros cuadrados y una treintena de recursos, muchos de ellos interactivos, dedicados al agua: a los ríos en general, al Ebro en particular y a as relaciones entre los ríos y los seres humanos.

“La Casa de las Ciencias se mira en el Ebro y por eso hemos querido celebrar el 25 aniversario con esta gran exposición sobre los ríos”.

Como actividad complementaria a esta exposición, la Casa de las Ciencias invita a los niños y niñas de entre 6 y 12 años a dibujar, con la técnica que prefieran, y poner nombre a los animales que viven en los acuarios de esta muestra.

Los dibujos podrán enviarse entre el 25 de junio y el 8 de septiembre y las obras recibidas cada semana se expondrán en la siguiente en la Casa de las Ciencias.

Además, los autores y autoras recibirán un marcapáginas del 25 aniversario de la Casa de las Ciencias (hasta agotar existencias) y entrarán en el sorteo de libros infantiles.

Otra de las exposiciones que podrán seguir visitándose en periodo estival en la Casa de las Ciencias (hasta el 28 de julio) es ‘Del plano al volumen’.

A cargo de La Casa del Vacío, escuela de arquitectura para niños y niñas, la muestra plantea un laberinto de maquetas realizadas con materiales naturales y poco convencionales, como yute, ratán, látex o frutas deshidratadas.

Como actividad complementaria a esta muestra, el viernes 28 de junio, a las 19:00 horas, tendrá lugar el concierto ‘Del plano al volumen’. En él, los asistentes podrán dibujar mientras escuchan en directo las composiciones de La Casa del Vacío.

Para la actividad se dispondrán mesas de pizarra y mesas con papel, pero quienes lo deseen podrán traer sus propios materiales. También se podrá asistir al concierto sin dibujar si así se prefiere.

Y el sábado 29 de junio se ha programado una visita a la exposición comentada por los autores y dirigida al público general.

Será a las 12:30 horas.

European Wildlife Photographer of the Year 2024

Por su parte, desde el 2 de agosto al 2 de octubre se podrá visitar la exposición ‘European Wildlife Photographer of the Year’. Un año más, se presenta en la Casa de las Ciencias esta muestra que reúne las mejores fotografías de naturaleza presentadas al concurso European Wildlife Photographer of the Year, organizado por la Sociedad Alemana de Fotografía de Naturaleza.

Una excepcional imagen de un insecto, obra del fotógrafo español Javier González de Rueda, ha sido la ganadora absoluta del último certamen, en el que otro español, Alberto Román Gómez, se ha proclamado ganador en la categoría de joven fotógrafo hasta 14 años.

Espectáculos en la Casa de las Ciencias de Logroño

Todo ello con malabares, acrobacias, equilibrios y mucho humor. Este espectáculo, titulado ‘Phízate’, será el sábado 22 de junio a las 19:00 horas, con entrada libre. Y para el 1 de septiembre, a las 12:00 horas, se ha programado otro espectáculo familiar (recomendado para niñas y niños de 4 a 7 años).

Será una fiesta de verano con canciones, cuentos y juegos, en torno al agua y su valor. Contará con el autor de libros infantiles Mario Martín Losa y la entrada será libre hasta completar aforo.

Ciencia junto al río La Casa de las Ciencias vuelve a aprovechar la temporada de verano para sacar sus contenidos científicos al exterior y la programación de estas actividades (que tendrán lugar de 12:00 a 13:30 horas, con acceso libre sin inscripción) se ha organizado en semanas temáticas.

Así, la última semana de junio llegarán los populares talleres de ‘Pompas de jabón’ (día 25), ‘Física asombrosa’ (día 26) y ‘Matemáticas de verano’ (27 y 28). Del 2 al 5 de julio, será el turno de la Semana de los Animales.

Después vendrán la Semana del Planeta Tierra (9-12 de julio), la Semana de la Química (16-19 de julio), la Semana de la Astronomía (23-26 de julio), la Semana del Cuerpo Humano (30 de julio-2 de agosto), la Semana del Pasado (6-9 de agosto), la Semana de las Matemáticas (13-16 de agosto), la Semana de la Física (20-23 de agosto) y la Semana de la Naturaleza (27-30 de agosto).

En total, serán más de 30 las actividades diferentes que se programarán en verano dentro de esta iniciativa de ‘Ciencia junto al río’.

Ya en septiembre se recuperarán en el interior de la Casa de las Ciencias los microtalleres para familias, con sesiones a las 11:00, 11:45, 12:30 y 13:15 horas, los días 7, 14 y 28.

En verano, Tecnología

Con el objetivo de continuar familiarizando a todo tipo de públicos con las nuevas tecnologías, se ofrecerán actividades diversas en el interior de la Casa de las Ciencias durante los meses de julio y agosto: Talleres de Robótica. ‘Construye un vehículo espacial’ (2, 16 y 19 de julio, 1, 16 y 28 de agosto, en el caso de niños y niñas de 6 a 8 años, y 4 y 18 de julio, 7 y 13 de agosto, para niños y niñas de 9 a 12 años); ‘Construye una base lunar’ (9, 10, 23, 24 de julio, 8, 9, 22 y 23 de agosto, para niñas y niños de 7 a 10 años), y ‘Construye una estación meteorológica’ (11, 12, 30, 31 de julio, 20, 21, 29 y 30 de agosto, para niños y niñas de 9 a 14 años).

Calculadora manual. 3, 17, 25 de julio, 2, 6 y 14 de agosto. Seguridad en internet y trámites con la administración. 5 y 26 de julio y 27 de agosto, dirigido a personas adultas.

Las actividades de Tecnología, con plazas limitadas, cuentan con inscripción previa en www.inscripcionescasadelasciencias.es a partir del 25 de junio para los talleres de julio; y del 25 de julio para los talleres de agosto.

Además, se ha programado una charla-coloquio el jueves 18 de julio a las 12:00 horas, titulada ‘Peligros de internet: menores protegidos’, con consejos para padres y madres sobre herramientas y recursos para proteger a los menores en este ámbito, a cargo de José María Íñigo. La entrada será libre hasta completar aforo.

La Noche de los Murciélagos

Desde 1997, se celebran anualmente unas jornadas denominadas ‘International Bat Night’, promovidas por Euro-Bats, la organización que defiende el Acuerdo sobre conservación de las poblaciones de murciélagos europeos.

Por primera vez, la Casa de las Ciencias se suma a esta iniciativa con la conferencia ‘Desconocidos murciélagos’, a cargo de Félix González Álvarez, biólogo especializado en gestión y conservación de poblaciones de murciélagos.



En la charla, que tendrá lugar en la Sala de conferencias de la Casa de las Ciencias el martes 27 de agosto a las 20:30 horas, González abordará algunos aspectos relevantes de estas especies, los únicos mamíferos silvestres que podemos encontrar sin salir de Logroño, aunque son grandes desconocidos para la población.

Al término de la conferencia, con los asistentes a la misma, se efectuará una práctica de detección de murciélagos con ultrasonido, en el exterior de la Casa de las Ciencias.

Información e inscripciones en https://casadelasciencias.logrono.es/inicio