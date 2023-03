La Plataforma por la Libertad de la Enseñanza La Rioja rechaza el 'bombo único' para la escolarización

La Plataforma por la Libertad de la Enseñanza en La Rioja (integrada por Concapa, Escuelas Católicas, CECE, FSIE y USO) ha rechazado hoy el 'bombo único' y la zonificación en el proceso de escolarización porque "limita la libertad de las familias".

Representantes de la plataforma se han concentrado, en la mañana de hoy, frente a la Consejería de Educación con botes de productos de limpieza con el objetivo de pedir, ha explicado su portavoz, Carlos Torres, miembro de Concapa, un proceso "limpio y transparente" de escolarización.

Para Torres, el proceso que se ha "inventado" Educación de 'bombo único' y zonificación "limita la libertad de las familias a la hora de elegir centro y antepone intereses y criterios políticos por delante de los intereses de las familias". Ha señalado que "las familias tienen sus propios criterios y cuantas más facilidades se les de, a la hora de elegir centro, mucho mejor".

Ha querido "aclarar que, anteriormente, las familias iban a los centros que les interesaban para intentar averiguar si tenían posibilidades, o no, de entrar y, ahora, las familias no tienen ni idea de si van a entrar o no".

Ha señalado que hay centros "de alta demanda, tanto en la pública como en la concertada" en los que las familias "tienen una incertidumbre máxima porque echan la solicitud y no tienen ni idea de si van a entrar o no".

La zonificación, por otro lado, ha creído, "es limitar a las familias porque se establecen unos criterios de proximidad que, a la vez, son un impedimento" y "se puede dar la circunstancia de que puedes vivir delante de un colegio y que no te corresponda".

Por último, ha señalado que la Oficina de la Escolarización se puso en marcha para "garantizar la transparencia del proceso" pero los integrantes de la plataforma son miembros y "desde el 5 de septiembre no se les ha convocado ni informado y, fuera de plazo, se ha escolarizado a 2.000 alumnos".

NERVIOS Y ANGUSTIA

En la concentración de hoy, miembros de la Plataforma han leído un comunicado en el que han traslado su "felicitación, de antemano, a aquellas familias que viven en localidades en las que solo hay un colegio de educación infantil". "Teneis garantizada al cien por cien la matrícula en el centro elegido como primera opción", han dicho. "Para el resto de las familias, nuestra comprensión y solidaridad más sincera.

Este proceso puede ser un tiempo de nervios, angustia y ansiedad innecesarios que responde a los intereses políticos de quien dice gobernar para todos y, con el dinero de todos, nos utiliza para imponer su modelo de educación. La voluntad de las familias poco importa", han añadido. Han señalado: "Los criterios, los modos y las formas impuestas no nos representan. La gran apuesta de la Consejería de Educación es una zonificación artificial, una baremación que la mayoría de las familias no comparte y un bombo único que es la bomba".

"Es decir", han añadido, "que si tienes suerte, te toca el centro que eliges, en el que están los hermanos o los primos, el que está al lado de la casa de los abuelos o el colegio que, por lo que sea, crees que es el mejor". "Si la consejería te asigna el colegio que has pedido en tercera o cuarta opción, hay un premio de consolación: los datos estadísticos del consejero y las descalificaciones desde el parlamento por reclamar y pedir un proceso que se ajuste a la realidad de las familias y no a los criterios de los políticos", han indicado en su comunicado.